Santiago Posteguillo revela a Quart de Poblet els secrets d’alguns dels llibres més venuts de la història

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Premi Planeta valencià imparteix una conferència i manté un col·loqui amb els alumnes de l’IES La Senda

L’Ajuntament Quart de Poblet va comptar amb la presència del Premi Planeta Santiago Posteguillo que va oferir la conferencia “Literatura insòlita: els secrets dels llibres estranys”. Organitzat pel IES La Senda i l’Ajuntament, l’escriptor valencià va explicar com es van gestar alguns dels llibres més venuts de la història. Un dels inicis més curiosos va ser el de “Hobbit”, la primera obra que explora l’univers mitològic creat per Tolkien. A l’escriptor, professor d’anglés antic, se li va ocórrer una frase mentre corregia exàmens: “En un forat en el sòl vivia un hobbit”. La va anotar en el marge d’un examen i va pensar: “És un bon principi”. A partir d’ací va nàixer una de les sagues més famoses que ha sigut portada a les grans pantalles.

Santiago Posteguillo va contar altres anècdotes interessants com que “Harry Potter” va ser a temps de no veure la llum. També va comentar l’evolució dels gustos del lector que cada vegada prefereix llegir llibres més extensos. Quant a les editorials, va confirmar que quan triomfa una novel·la sempre exigeixen segones i terceres parts. A més, va destacar que la majoria dels editors són dones però que encara falta molt camí per recórrer perquè les cúpules directives encara les copen els homes.

Professor de llengua i literatura en la Universitat Jaume I de Castelló, Santiago Posteguillo no sols és un dels escriptors més coneguts de la Comunitat Valenciana: també és un dels màxims representants de la literatura històrica d’Espanya i els seus llibres s’han traduït a diversos idiomes.

El seu èxit està avalat tant per la crítica com pel públic. Els seus llibres més coneguts són els ambientats en l’antiga Roma: de 2006 a 2009 va publicar la seua trilogia “Africanus sobre Escipió i Anníbal, i de 2011 a 2016 la trilogia sobre l’emperador d’origen hispà Marco Ulpio Trajà. ”Jo, Julia” i “I Julia va reptar als déus” rescaten la figura de l’emperadriu més poderosa de Roma. Amb la primera d’elles, va obtindre el Premi Planeta en 2018.

La regidora de Cultura, Cristina Mora, ha destacat que Santiago Posteguillo “és la prova evident que les casualitats no existeixen i que cadascun s’ha de llaurar el seu futur. Santiago és una mostra de dedicació absoluta de treball.”

Un altre de les trobades literàries que s’han viscut aquesta setmana a Quart de Poblet ha sigut el de l’escriptora Gadea Fitera, que també ha visitat el municipi convidada, en aquesta ocasió, per l’Associació Mestresses de casa Tyrius per a realitzar una tertúlia literària sobre el seu llibre “Com a arena entre els teus dits” . L’autora, també valenciana, va explicar dades molt interessants de la protagonista de la novel·la, Margarita Ruiz de Lihory. Basada en un personatge real, Margarita Ruiz va trencar motles en una societat dominada per homes. Gadea Fitera va quedar entre els 10 finalistes del Premi Planeta amb la seua primera novel·la, “L’ombra d’un desconegut”.

Santiago Posteguillo i Gadea Fitera van deixar la seua rúbrica en un exemplar de les seues novel·les. Tots dos llibres es poden trobar a la Biblioteca Municipal Enric Valor per a qui vulga llegir-los i contemplar la seua signatura.