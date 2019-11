S’aprova per unanimitat la proposta de Compromís de declarar l’Emergència Climàtica a Paiporta

El Plenari municipal de Paiporta ha aprovat amb el suport de tots els grups la proposta de Compromís per declarar una situació d’emergència climàtica a la localitat i establir compromisos per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, apostar per energies renovables, el consum responsable i de proximitat i la mobilitat sostenible.



Segons recull la moció, el canvi climàtic és una evidència científica i ens trobem davant d’una situació d’emergència climàtica que només la posen en qüestió els representants de les entitats responsables d’aquest problema. El planeta, els éssers vius i els ecosistemes estan en perill com ho confirmen els recents informes de la IPBES (Plataforma Intergovernamental Científic-Normativa sobre Diversitat Biològica i Serveis dels Ecosistemes) i de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), que alerten d’una situació que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres i marins. No respondre a aquesta greu crisi ecològica suposaria la mort de milions de persones, a més de l’extinció d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.



L’escrit aprovat assenyala que cal actuar amb responsabilitat i acceptar la realitat de la crisi climàtica i la gravetat de la situació. Les institucions i la ciutadania han d’entendre i atendre la urgència de la lluita contra el canvi climàtic i l’Ajuntament de Paiporta ha d’exercir un paper clau en la informació i educació sobre la necessària reducció de les emissions, a més d’adoptar totes aquelles mesures que dins del seu marc de competències ajuden a evitar l’augment de la temperatura global i millorar la salut i el benestar de les persones.



Tot i que durant la passada legislatura, el Govern de Compromís a Paiporta va invertir més de 800.000 euros en mesures contra el canvi climàtic, “la declaració d’emergència climàtica suposa assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi”, assenyala Pep Val, regidor d’Urbanisme i Medi Ambient. Un full de ruta vinculant “capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals, abandonar progressivament els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir de manera progressiva fins a zero les emissions de carboni, en la línia de les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures a 1,5 ° C”, segons explica Val.



Segons Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, “la declaració d’emergència climàtica implica continuar amb més força encara un procés d’educació, formació i conscienciació de tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i el canvi necessari per a frenar la situació actual. És per això pel que davant aquesta situació i per iniciar el procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels objectius, Compromís va proposar una sèrie de mesures”.



En primer lloc, s’establiran els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle per arribar al balanç net abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, incloent-hi l’humà.



En segon lloc, s’aplicaran polítiques d’abandonament progressiu dels combustibles fòssils, apostant per una energia 100% neta, verd i renovable de manera urgent i prioritària. Per tant, des de l’Ajuntament de Paiporta s’ha d’analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar plans d’actuació necessaris; entre d’altres, apostar per inversions mediambientalment sostenibles, aconseguir el ple autoconsum energètic 100% renovable i una mobilitat sostenible, fomentar mitjans de transport no contaminants i espais sense trànsit, promoure l’augment de l’eficiència energètica i la inversió en instal·lacions que utilitzen renovables, crear espais educatius d’informació per conscienciar la població sobre la situació d’emergència climàtica i aconseguir polítiques de residu zero.



A més, també es potenciarà i facilitarà l’economia local, que impulse la sobirania alimentària i una agricultura i ramaderia ecològica de proximitat. D’altra banda, iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica.



I, finalment, es protegiran els entorns naturals, com la zona forestal del barranc de Xiva, del qual ja s’ha presentat el nou pla d’incendis forestals, ja que els arbres i la vegetació en general minimitzen l’impacte de la crisi climàtica.