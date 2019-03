S’aproven les bases del tercer concurs de Reganyaes

Connect on Linked in

En la Junta de Govern celebrada el dijous 21 de març s’aprovaren les bases del concurs de Reganyaes, campanya que s’inicià en el 2016 «D’Alzira, LA REGANYÀ» i que ve realitzant-se anualment des d’aleshores. Aquesta campanya promoguda per la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, a través de l’agència IDEA, junt amb el Gremi de Forners, es presentà en la Casa de la Cultura el 6 de juliol de 2016 i des d’aleshores s’han desenvolupat junt amb altres accions promocionals com «D’Alzira. La Reganyà. I a l’Escola la Tastaràs», així com el conte «D’Alzira, La Reganyà» o el concurs de dibuix «L’Art de la Reganyà».

Per a Ivan Martínez, regidor e Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus «l’objectiu d’aquesta campanya és posar en valor els productes del nostre municipi, però també potenciar el comerç i la gastronomia local».

En aquesta tercera edició per elaborar aquest producte tradicional alzireny es pot participar des de tres categories, Reganyà Tradicional, seguint la recepta clàssica, Reganyà Fusió, on la innovació i invenció és lliure, encara que s’han de mantindre els ingredients de la reganyà. Per aquestes categories, que van adreçades als professionals, es poden presentar tots els forners d’Alzira com d’altres localitats.

Finalment, la tercera categoria i novetat d’aquest any, és l’amateur en la que es pot presentar qualsevol persona que vulga i no siga professional. Totes les reganyaes d’aquesta categoria han de mantindre la forma clàssica i els ingredients de la reganyà tradicional.

El Concurs que tindrà lloc el dijous 11 d’abril a la plaça Major finalitzarà, com sempre, amb una degustació per a tots els assistents.

Per inscriure’s, cal emplenar el següent formulari: https://www.idea-alzira.com/concursreganya