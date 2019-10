Saps qui era Sant Vicent Ferrer?

Print This Post

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua inaugura un Congrés Internacional per tal de conéixer en profunditat Sant Vicent Ferrer, obra i història

Del 16 al 18 d’Octubre la capella del Sant Calze de la Catedral de València acull per primera vegada el Congrés Internacional organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per tal de conéixer la figura del Sant Valencià

Un acte d’inauguració que ha comptat amb la presència d’una nodrida representació institucional, eclesiàstica cultural universitària i acadèmica

L’Exposició de la Catedral de València mostrara materials bibliogràfics com els manuscrits de sermons vicentins en valencià que fins hui custodia l’Arxiu de la Catedral de València