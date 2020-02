S’atorguen els premis del IV Concurs Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana

Print This Post

L’Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria ha sigut la guanyadora de la categoria Martín i Soler

La Jove Orquestra Unió Musical de Benaguasil ha sigut la guanyadora de la categoria Salvador Giner

El Concurs s’ha celebrat al Palau de les Arts organitzat per l’Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l’FSMCV i el patrocini de Bankia

Aquest diumenge s’ha clausurat al Palau de les Arts el IV Concurs Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) amb la col·laboració de Bankia i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), en el qual ha intervingut en sessió matinal l’Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria.

Aquesta iniciativa, emmarcada en el programa ‘Bankia Escolta València’, dona més protagonisme al moviment orquestral que hi ha dins de les societats musicals valencianes. La seua finalitat és promoure i donar suport a la interpretació i la difusió de la música com a part fonamental del patrimoni cultural valencià, així com la d’enfortir l’entorn associatiu de les societats musicals i les seues orquestres.

En la categoria Salvador Giner, van participar la Jove Orquestra Unió Musical de Benaguasil, que va interpretar la ‘Simfonia núm, 40’ de Mozart i l’‘Idil·li de Siegfried’ de Wagner, dirigits per Vicent Balaguer; a continuació va intervindre l’Orquestra Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó amb l’Obertura ‘Egmont’ de Beethoven i la ‘Simfonia núm. 25’ de Mozart, sota la direcció de Sergi Costes Ferré. Finalment, l’Orquestra de la Societat Musical d’Alzira va interpretar la ‘Simfonia núm. 1’ de Shubert i ‘Anacreón’ simfonia per a orquestra de cambra de Francisco Zacarés Fort sota la direcció de Josep Ribes Villalta.

Va resultar guanyadora en aquesta categoria la Jove Orquestra Unió Musical de Benaguasil i el seu director Vicent Balaguer.

En la categoria Martín i Soler ha actuat l’Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria que ha interpretat ‘Les Hèbrides’ de Félix Mendelssohn i la ‘Simfonia núm. 9’ d’Anton Dvorák, sota la direcció de Pascual Cabanes Fabra.

La vencedora en aquesta categoria va ser l’Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria i el seu director Pascual Cabanes Fabra.