Sedajazz celebrarà el seu 30 aniversari amb dos concerts al Teatre Principal de València

El dissabte 18 de desembre, el Principal acollirà el concert de Sedajazz i Sole Giménez amb una selecció de temes de caràcter llatí

El diumenge 19 de desembre serà el torn de la Jove Big Band Sedajazz, una formació de joves talents de l’escola de Sedajazz

Sedajazz compleix tres dècades de viatge i ho celebrarà amb dos concerts molt especials al Teatre Principal de València al mes de desembre, dins del cicle ‘Música al Principal’. Els concerts tindran lloc el 18 i 19 de desembre a les 20.00 hores i oferiran dues propostes diferents d’espectacle.

El dissabte 18 de desembre el Principal acollirà el concert de Sedajazz i Sole Giménez. Des de fa més de 20 anys, Sole Giménez ha realitzat nombroses col·laboracions amb Sedajazz i, per a aquesta ocasió tan especial, oferiran una selecció de temes de caràcter llatí amb arranjaments originals fets per la cantant i també espectaculars temes enregistrats en diferents discos de la Sedajazz Big Band.

El diumenge 19 de desembre serà el torn de la Jove Big Band Sedajazz, una formació composta per 22 joves talents del col·lectiu Sedajazz que reuneix en un mateix cercle xiquets i xiquetes de diferents edats. Actualment, presenten el seu nou disc, ‘Mutant’, amb un repertori compost per arranjaments orquestrats per Perico Sambeat, Francisco Blanco ‘Latino’, Ramón Cardo i Jesús Santandreu, a més d’arranjaments originals de l’orquestra de Dizzie Gillespie, Duke Ellington o Don Ellis.

El cartell dels concerts d’aniversari de Sedajazz ha estat dissenyat per l’il·lustrador Cesc Roca. Les entrades dels dos concerts ja estan disponibles en taquilla.ivc.gva.es.

