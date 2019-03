Sedaví ja disposa dels serveis dels autobusos de l’EMT per als veïns i veïnes del municipi.

Connect on Linked in

Després de quatre anys lluitant per aconseguir un bon servici a la localitat, l’Ajuntament de València hi ha aprovat un conveni amb la Diputació de València i amb l’Autoritat del Transport Metropolità de València que permeteix als autobusos de l’EMT circular per Sedaví.

Des de fa quatre anys que la localitat de Sedaví juntament amb el Forn d’Alcedo han estat lluitant per aconseguir un transport que desplace als veïns de la zona a altres llocs, a hores d’ara, s’ha fet possible gràcies a un conveni que l’Ajuntament de València hi ha aprovat amb la Diputació de València i amb l’Autoritat del Transport Metropolità de València que permeteix als autobusos de l’Empresa Municipal de Transports circular per aquestes dues localitats.

El problema de no tenir un mitjà en el qual moure’s resultava ser un gran impediment per als habitants.

Tant l’alcalde de Sedaví com l’alcalde del Forn d’Alcedo van sol·licitar el finançament d’aquest servei a la vicepresidenta de la diputació María Josep Amigó.

Per als dos municipis aquest conveni era una necessitat.

La línia 9 de l’Empresa Municipal de Transports de València farà possible als residents de les zones traslladar-se sense cap classe d’impediment a altres poblacions.