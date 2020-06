Segon dia consecutiu sense persones mortes per coronavirus en la Comunitat Valenciana

Print This Post

La Comunitat Valenciana no va registrar ahir, per segon dia consecutiu, cap persona morta per coronavirus. D’esta forma, el total de defuncions es manté en 1.432 persones.

Les altes a pacients amb coronavirus en la Comunitat Valenciana seguixen en augment i en les últimes 24 hores s’han registrat 53 noves altes, que eleven a 12.232 el total de persones curades (el 75,5% de tots els casos detectats)

Quant a casos positius nous, des de l’actualització d’este diumenge s’han detectat 19 casos a través de PCR, que eleven a 11.228 el total de positius des que va començar la pandèmia.

En estos moments, queden actius 2.536 casos, un 15,6% de tots els casos detectats des de l’inici de la pandèmia



El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians és de 166: dels quals 96 estan a la província de València i d’ells 8 en l’UCI.

El nombre d’altes de professionals sanitaris és de 2.215 i el nombre total de positius en professionals en este moment és de 500.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ha sigut de 330.143, de les quals 228.660 han sigut a través de PCR i 101.483 a través de test ràpid.