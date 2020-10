Segona eixida de la temporada del programa “Caminades Saludables entre Arròs i Taronges”, a Sueca

Connect on Linked in

En la segona eixida de la temporada del programa “Caminades Saludables entre Arròs i Taronges”, seixanta caminants acompanyats per la Regidora de Medi Ambient Carmen Pérez fan de la sortida del diumenge la seua ruta ecològica d’enguany.

Amb presa de temperatura frontal inclosa, totes i tots proveïts de guants de goma i d’enormes borses per a deixalles i fem que l’Ajuntament ha facilitat, la colla dividida com ja és costum en dos grups, aprofitarà aquesta caminada que recorre bona part del Parc Natural de l’Albufera per a retirar en la mesura de lo possible la major part de la brutícia que la deixadesa i la inconsciència humana sembra per tota la marjal, camins, sèquies i paradors.

Entre anar i vindre se calculen 19 km. Des de l’Ajuntament cap a la Muntanyeta dels Sants i d’allà cap a la mar pel Camí de la Malva, al Pouet i la Platja de la Llastra. Haurem deixat enrere el Ràfol i pel Camí de la Malva tocarem les partides del Cavall i la Corretjola fins a la Llastra per l’entrada de Fernandet.

Estem agradablement sorpresos de trobar menys brutícia que a l’estiu quan vam fer l’eixida “ecològica” cap a la Ratlla del Terme contemplada en el programa de la passada temporada. Sembla que al ser estos uns vials no tan transitats, evidentment acumulen menys deixalles impròpies de la Natura. Tanmateix encara retirem alguna roda de vehicle, uns coixins de sofà, les restes de material de pintura com pots, rodets, brotxes i pinzells i els trossos d’algun electrodomèstic espatllat, tot això a banda de papers, draps i roba, ampolles de vidre, llaunes de refrescos, botelles de plàstic i fins i tot alguna… gometa!

Se van acumulant borses a la vora del camí per a ser recollides pels serveis de neteja municipals. Arribem a la mar, esmorzar a “Camineros”, hidrogel d’alcohol per a desinfectar-nos i una mica més de mitja horeta per a reposar forces. És el moment, distanciats com cal, d’alliberar-nos de la “carasseta” i fer honor, asseguts al mur del passeig, de l’entrepà que portem a la motxilla.

El camí de retorn al poble se fa cap a Palmeres, pel passeig encara en procés de restauració destrossat per la “dana” Glòria del 2019 i desprès pel camí de la Sèquia Major paral·lel a la comarcal CV-500. A les 13h00 com previst a la Guia, entrem a Sueca per la Piscina.

“Olivetes Xafaes” ha complert una fita més del programa de “Caminades Saludables”, amb una nombrosa assistència i una apreciable bona disposició de compromís, potser i tot de implicació en la recuperació del Medi Ambient i de la conservació, en aquest cas, del nostre Parc Natural de l’Albufera.