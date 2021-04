Segons el PP d’Alzira, el Govern de la Vila és un venedor de fum

Des del PP demanem a l’equip de govern que done una solució definitiva a la gasolinera d’AV. Luis Suñer

En la sessió plenària de novembre del 2019, entre altres punts de l’ordre del dia es va tractar la modificació puntual del planejament per a canviar l’ús de la parcel·la situada en l’Avinguda Luis Suñer on actualment es troba la gasolinera, a ús dotacional per a zona verda. L’aprovació va tirar avant amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció del PP, ja que en el nostre torn de preguntes no es va respondre amb claredat sobre el cost que anava a suposar als ciutadans, indemnització al propietari, despeses de de la descontaminació del terreny, etc.

En aquell moment, el Sr. Fernando Pascual va anunciar que “era un dia històric per als veïns de la zona”. Doncs bé, aqueix “dia històric” sembla que no arriba ni arribarà amb aquest govern bipartit Compromís-Psoe. En data de hui els terrenys segueixen sense ser de propietat municipal, no sabem els costos de la gestió; el mes de novembre passat vam tornar a preguntar sobre la situació i se’ns va respondre que estaven estudiant una permuta de terrenys en “no se sap quina zona”, unes valoracions que no ens faciliten etc. Comptat i debatut mentides i més mentides. No es pot tindre enganyat als ciutadans amb falses promeses.

D’altra banda no existeix cap partida de despeses en el pressupost de 2021 que vaja destinada a aquesta zona. Suposem que caldrà indemnitzar al propietari, també s’hauran de fer les obres posteriors d’urbanització, amb quins diners? Existeix algun projecte d’aquestes obres? Cap resposta per part de bipartit: en realitat no s’ha avançat res des de fa dos anys, encara que es va vendre com a “dia històric”

PP Alzira