Segons el PP d’Alzira, l’alcalde justifica la contractació a dit d’un funcionari

A pesar d’advertir-li els sindicats i l’oposició l’adjudicació segueix avant

Des del Grup Popular ens sembla vergonyós que l’alcalde d’Alzira qüestione i pose en dubte el treball de control i fiscalització de les accions de govern que realitzen els populars complint amb el seu treball, qualificant-los d’oportunistes.

Des del PP demanem que s’anul·le l’expedient de contractació d’un funcionari de la policia local que ja està ocupant el seu lloc de treball, una contractació mitjançant decret, a la carta, amb nom i cognoms, un autèntic “dedazo”.

En la taula sectorial de la policia local sindicats dels treballadors i oposició ja van advertir de la possible irregularitat d’aquesta contractació que mancava dels criteris bàsics com són la concurrència pública, la publicitat i la igualtat per a l’adscripció d’un lloc de treball. De tot això s’ha tancat l’orella per part de l’alcalde fins que li ha vist les orelles al llop després que els sindicats hagen presentat recurs de reposició, denunciant que quede sense efecte aquesta adscripció per mancar de l’oportuna publicitat del procediment de contractació.

Des del PP no pararem fins a acabar amb situacions d’abús laboral que acabe amb les garanties democràtiques i que donen oportunitat a totes les persones per igual. Ens sembla indignant que l’alcalde encara intente defensar en declaracions una cosa tan òbvia que acaba amb la igualtat a l’hora d’accedir a un lloc de treball públic.