Segons el PSOE de Torrent, Amparo Folgado intenta enganyar als seus veïns sobre els treballs del Poliesportiu del Toll i l’Alberca

La portaveu popular acusa el govern de l’ampliació del poliesportiu que es va acordar amb els clubs esportius i de la qual ella era coneixedora

Una vegada més la Sra. Folgado tracta d’enganyar als veïns i veïnes de Torrent amb una nota de premsa retorçada i una informació manipulada, que només busca confondre i generar alarma en un moment en el qual la societat reclama consens i que tots remem en la mateixa direcció.

La realitat del pavelló poliesportiu del Toll i l’Alberca és que en breu els clubs i famílies de Torrent podran gaudir d’una nova instal·lació esportiva després de dècades reclamant aquest espai, i després que la Sra. Folgado i el seu partit estigueren al capdavant de l’Ajuntament durant huit anys tancant l’orella a les necessitats dels torrentins i torrentines.

Només en l’últim any s’han fet més inversions en la reforma i adequació de les instal·lacions existents i a construir noves que en les dues legislatures del Partit Popular. I parlar de sobrecost del pavelló és una gosadia que només a la Sra. Folgado se li podria ocórrer, quan ella hauria de ser coneixedora que s’han ampliat en 166 metres quadrats les instal·lacions després d’escoltar i dialogar amb els clubs locals, afegint nous vestuaris, magatzems… i equipant completament el recinte, aspecte aquest que no recollia el projecte original, on només es contemplava la seua construcció.

La ubicació del centre, motivada per la necessitat de trobar un espai adequat i per altres factors, respon també a la voluntat de dinamitzar l’àrea del Toll i l’Alberca, a més des del Grup Socialista s’informa que la delegació de transport ja ha previst d’un autobús llançadora que arribe a la ubicació de la instal·lació, perquè els esportistes puguen arribar amb transport públic al seu entrenament.

Per això, des del PSOE Torrent sol·licitem a la Sra. Folgado que abandone aquesta actitud egoista i deslleial cap al seu poble i comence a treballar en pro del benefici de tots els torrentins i torrentines i no sols a alimentar el seu ego personal.