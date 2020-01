Segons l’informe «Turisme en Falles», encarregat per l’Ajuntament, la ciutat va rebre més de 6 milions de persones el mes de març de 2019

Connect on Linked in

El regidor d’Administració Electrònica i Agenda Digital, Pere Fuset, acompanyat pel de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha presentat este matí els resultats de l’estudi «Turisme en Falles», encarregat per l’Ajuntament de València i realitzat a partir de les dades recopilades per Telefónica, el director de Servicis Digitals de les quals, Bruno Vilarasau, també ha intervingut en esta presentació, a través de la seua eina Big Data Luca Tourism. Segons estes dades el turisme a València va créixer un 41% durant la setmana de Falles respecte a una setmana no festiva de l’any 2019, amb una mitjana de 931.639 visitants diaris, dels quals 9 de cada 10 van ser espanyols. Més de 6 milions de persones van vindre a València durant el mes de març del passat any.



Abans d’analitzar les dades concretes, i molt abundants, que revela l’estudi, el regidor Pere Fuset, ha ressaltat les diferents iniciatives municipals «per a fer una gestió intel·ligent de la nostra ciutat». Ha recordat que València és pionera en material de Smart City, «i en els últims anys estem desenvolupant una política orientada a la gestió intel·ligent que ens permet obtindre dades i gestionar-los per a orientar-los a la presa de decisions estratègiques o operatives en cadascun dels àmbits municipals». S’ha referit a eines com el Geoportal o València al minut, per a assenyalar que «la plataforma VLCi ha posicionat València com un dels referents en la gestió integrada de ciutat tant a Espanya com a Europa».



A través d’este estudi l’Ajuntament disposa d’un perfil actualitzat del ‘turista faller’ i sap que la mitjana de visitants diaris en la setmana de Falles de 2019 va ser de 931.639 visitants; açò inclou tant els turistes com els excursionistes i les persones de l’entorn metropolità que passen un dia a la ciutat. D’ells, el 89% eren nacionals (quasi 9 de cada 10), i d’eixe percentatge els madrilenys van ser el 25.40% del total, seguits dels alacantins i castellonencs amb el 20.21% i 17.98%, respectivament. El turista espanyol va visitar principalment el barri antic i zona centre



Respecte als turistes internacionals, un 92.83% provenien principalment de 10 països: Itàlia, Alemanya, Regne Unit, França, Holanda, els EUA, Suècia, Àustria, Bèlgica i Polònia. Aquests visitants es van concentrar durant la setmana de Falles en el centre de la ciutat, encara que també es van moure amb freqüència per la zona costanera: la platja de la Malva-rosa o la zona de la Marina (el districte dels Poblats Marítims en general). Cal destacar en este apartat que els visitants italians van ser el 33,91% dels turistes internacionals i, a més, que el 62% d’ells va pernoctar a la ciutat.



«Hui presentem una mostra de com la tecnologia ens permet estudiar les dades reals, quasi en temps real i sempre preservant la privacitat de la ciutadania», ha afirmat el regidor Pere Fuset en relació a un estudi que «utilitza la tecnologia de Telefónica i, a partir de dades anònimes dels usuaris de telefonia mòbil, permet realitzar un estudi demogràfic de València en els mesos de febrer i març de l’any 2019 i poder conèixer l’afluència de visitants durant les festes de Falles». Al febrer, sempre segons la mateixa font, el nombre de visitants de València va ser de 4.946.609, mentre que al març es va aconseguir la xifra de 6.239.493.



«Este estudi es posa a la disposició de Visit València com una eina d’ajuda per a planificar la gestió turística de la ciutat, encara que també d’altres servicis per als quals puga ser d’utilitat una valuosa informació», ha assegurat Fuset sobre «Turisme en Falles», que ofereix dades de nombre de visitants segons el seu origen nacional o internacional, afluències diàries, afluències als esdeveniments més emblemàtics del calendari faller, pernoctacions o llocs més visitats pels visitants.



UNA EINA PER A LA SOSTENIBILITAT



Per part seua, el regidor Emiliano García ha destacat l’interès de “Turisme en Falles” per a la gestió que realitza la fundació Visit València. «Des de la regidoria de Turisme i des de Visit València contemplem amb molt d’optimisme i interès els resultats d’este estudi que explicita i demostra l’interès per les Falles, una festa que recull la nostra singularitat i permet projectar la nostra identitat, tant del nostre visitants nacionals com internacionals». Ha afegit el responsable municipal de turisme que «les noves tecnologies són una eina fonamental per a la sostenibilitat, i com l’estratègia de Visit València està basada en la sostenibilitat, estes dades ens ajudaran a fer de València una ciutat molt més sostenible». En la seua opinió, perquè un model de ciutat siga atractiu per als qui ens visiten primer ha de ser acceptat pels veïns i veïnes».



Bruno Vilarasau, director de Serveis Digitals de Telefónica, ha explicat la metodologia emprada per a l’elaboració de l’estudi, i ha ressaltat la satisfacció que «estes dades es puguen utilitzar per a prestar millors servicis a la ciutadania, i la tecnologia es convertisca en una eina per a millorar la vida de les persones. Permeten conèixer el perfil de qui ve, d’on ve, quants dies passa a la ciutat, quina visita, així com els seus patrons de comportament». Ha expressat igualment la seua confiança «que els resultats d’este estudi puguen servir per a planificar les Falles de 2020 no sols en l’aspecte festiu, sinó també en uns altres com el de la seguretat o el transport».



L’estudi abasta el període comprés entre l’1 de febrer i el 30 de març, compara xifres de visites turístiques entre tots dos mesos de 2019 però també discrimina per franges horàries, té en compte les persones que es desplacen només per treball, reconeix als visitants de municipis pròxims com Alacant i Castelló, que ocupen en segon i tercer lloc, respectivament, quant a visitants nacionals, i fa un especial seguiment de les visites rebudes els caps de setmana, entre altres aspectes.



Per a Pere Fuset, “Turisme en Falles” és una eina molt útil per a millorar l’experiència del turista. “Utilitzar el Big Data ens permet obtindre dades que ens ajuden en la presa de decisions per a la gestió municipal, i en aquest cas ens permet conèixer la traçabilitat turística de la ciutat. Estes dades i estudis ens permetran millorar les propostes i l’experiència dels qui visiten València en Falles”.