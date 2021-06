Segons Vox Alzira

Connect on Linked in

Davant la imminent aprovació de l’indult dels polítics catalans condemnats pels diferents delictes comesos arran del denominat “procés ,fent-nos eco de la declaració de la Asociacion de Jutges i Fiscals, ”, el Grup Municipal de VOX Alzira, presenta la següent proposta de:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

En les últimes setmanes estem assistint amb sorpresa a la ruptura més evident de la separació de poders de la nostra democràcia. El Govern presidit per Pedro Sánchez està promovent l’indult per als condemnats pel mal denominat “procés” català. Opinem que la concessió d’indults als polítics condemnats en ferm, presenta greus riscos per a la defensa de l’Estat de Dret i la separació de poders a Espanya. Havent-se pronunciat en contra de la concessió tant el tribunal sentenciador com la Fiscalia, la concessió de l’indult és encara possible per al Govern, però ha de justificar que no es tracta d’una decisió arbitrària o irrazonada i que concorren efectivament les circumstàncies d’equitat, justícia o utilitat pública que exigeix la Llei reguladora.

No sols la falta de penediment per part dels condemnats sinó la seua intenció de tornar-ho a fer. Així ho han manifestat en repetides ocasions juntament amb la seua convicció que la condemna ha sigut injusta i desproporcionada i que són presos polítics, fins al punt que l’indult ha sigut sol·licitat per tercers i no pels condemnats.



A hores d’ara del segle XXI i en un assumpte de tanta transcendència no sembla aconsellable, ni des del punt de vista jurídic ni polític, forçar els límits de la institució i provocar una inadmissible tensió amb el Poder Judicial.



Per això, el Ple de l’Ajuntament d’Alzira rebutja la utilització política d’una figura legal com són els indults amb l’única fi de mantindre en el poder a un Govern el màxim temps possible.



Supeditant el nostre ordenament jurídic a una jugada política, es trenca amb la separació de poders, típic d’un govern dictatorial, posant en perill la jurídica i crea un precedent molt perillós.



No podem permetre que es venga l’Estat de dret a cap preu i menys encara al preu de la ruptura d’Espanya com a Nació.

Per això els grups polítics de l’Ajuntament d’Alzira exigeixen al Govern de la Nació que no indulte als que volen trencar Espanya.

Amb la ferma convicció d’obtindre el suport de la mateixa per part de tots els grups que conformen la Corporació Municipal, continuarem lluitant en defensa de la justícia i el compliment de la nostra Constitució.