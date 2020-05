Segons Vox Alzira: L’Alcalde imita a Alberto Garzón i menysprea a l’hostaleria

Connect on Linked in

El sector hostaler no es mereix un Alcalde que els mentisca.

Sembla ser que els acords i pactes de govern que fa Compromis amb els seus socis van més enllà d’un acord d’investidura i es demostra en les actituds dels seus càrrecs a l’hora de governar.



Veiem amb tristesa com l’Alcalde ha complit amb els socis de govern de Compromis a nivell autonòmic i nacional, ha fet seu el menyspreu demostrat per Esquerra Unida en boca del seu màxim dirigent, Alberto Garzón (Ministre de Consum) que lluny de defensar un dels sectors més importants per al nostre país com és el turisme i l’hostaleria, va ajudar a afonar-lo una mica més assegurant que era un “sector estacional, precari i de baix valor afegit”.



Això el podem comprovar amb l’actitud de menyspreu que està tenint l’Alcalde d’Alzira amb el sector de l’hostaleria. Des del principi d’aquesta crisi el primer edil ha sigut poc inclinat a prendre mesures per a ajudar a aquest sector, VOX Alzira li ha proposat en multitud d’ocasions una sèrie de mesures que ajudarien el sector a remuntar aquesta situació però ha fet cas omís.



La setmana passada l’Alcalde, fruit d’aquesta pressió exercida per VOX, es va veure obligat a reunir-se amb els representants de l’hostaleria i en aquesta reunió va fer seua una de les propostes de VOX i els va assegurar que els exoneraria del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública el que resta d’enguany.



Ahir, en el Ple de l’Ajuntament, VOX va tornar demanar per mitjà d’una moció l’adopció del paquet de mesures, inclosa l’exoneració de la taxa d’ocupació, que des del principi hem considerat que s’han d’adoptar per a ajudar al sector i el Sr. Alcalde al costat dels grups d’esquerra que sostenen el Govern de la ciutat van rebutjar de pla aquestes propostes votant en contra de la moció.



Amb aquesta acció comprovem que el Sr. Alcalde va mentir als representants de l’hostaleria i demostra el poc que li importa aquest sector productiu i la gent que treballa en ell.

En el Ple d’ahir l’Equip de Govern es va justificar al·legant que des del minut un estan al costat dels hostalers, quan per contra, comprovem que alguns hostalers estan sent advertits per part de la Policia Local que se’ls pot revocar la llicència de la terrassa per muntar alguna taula de més.

No es pot ser així, els hostalers necessiten treballar i amb mesures coercitives i sentint-se assetjats per part de les autoritats locals no els ajuda en res.



VOX Alzira considera que l’Alcalde s’equivoca en jugar amb un sector productiu clau a la nostra ciutat i continuarem demanant que s’adopten les mesures més adequades per a ajudar al sector hostaler.



No és temps de governar sobre la base d’ideologies sectàries, estem en una situació que requereix una mica més de sentit comú perquè amb aquests vaivens l’única cosa que provoca el Sr Alcalde és inseguretat i desconfiança que són els pitjors enemics dels quals estan al capdavant de negocis.



Protegim Espanya i Protegim Alzira de les mentides.