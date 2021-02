Segons Vox Alzira

Connect on Linked in

Ha passat un any des del començament de la pandèmia pel COVID-19 al nostre país, a la fi de febrer del 2020 la majoria d’espanyols amb sentit comú assistim atònits a l’espectacle que l’esquerra pogresista estava donant a compte de manipular a la societat contant el conte que això era una simple crisi i que el que de veritat era important era organitzar la desfilada feminista pels principals carrers d’Espanya disfressat del suposat suport a les dones.

Més de 80.000 morts després, poc li ha importat a l’extrema esquerra, segueixen exactament igual, continuen governant a la seua bola, seguint un pla ideològic del més pur estil leninista, d’esquena a la societat creant i alimentant conflictes orquestrats per a justificar les seues vertaderes intencions que esperen derivar en la confecció d’un estat autoritari lluny de qualsevol indici de democràcia tal com la coneixem.

Aquestes aliances de governs neo estalinistes vénen marcades per un mateix patró, és a dir reprodueixen mimèticament aquest tipus d’accions en els diferents àmbits on formen els seus governs, això és a nivell nacional, autonòmic i local.

Alzira, per desgràcia, aquesta governada per un grup d’incompetents que no fan més que seguir com a bons adeptes al règim el que veuen en instàncies superiors, aquest Equip de govern local és el atrezzo de decorat d’una mala pel·lícula d’Almodóvar, les seues accions són meres posades en escena sense cap base ni programació preestablida, és una foto fixa sense fons, sense arguments que la sustenten.

El Sr. Alcalde, abans, era conegut per ser reivindicatiu, el veies sempre en la capçalera de les protestes, que si calor a les aules, que si Xuquer viu, que si reclamar, o millor dit, exigir la connexió a l’A7, que si els nous Jutjats……. Que vergonya!!! Deia, i ara…., ara és un membre destacat de la classe dirigent que està per damunt del bé i del mal, sense rastre d’aqueixa disfressa de demòcrata que portava posat……. Fa i desfà al seu antull, o més aviat, desfà…….

Encara que ens diguen que són progressistes democràtics i al costat dels persones, no deixarem a cap darrere, els que hui a Alzira ens “dirigeixen” estan portant la democràcia de les institucions al límit, estan abusant de tal manera de la seua condició de governants que l’Alemanya de l’III Reich (l’Alemanya d’Hitler) es queda a l’altura de la sola del soldat rus.

Això que només ho podem constatar des de l’oposició (vertadera) no és perceptible pel ciutadà del carrer, les argúcies burocràtiques que s’estan utilitzant per l’Equip de govern local per a ocultar i dissimular les seues vertaderes accions són innombrables, la utilització d’una majoria a forma de corró dictatorial és escandalosa i damunt de tot això veiem com la ciutat d’Alzira va perdent lluentor i emmagatzemant brutícia.

A l’Equip de govern no li importa res Alzira ni els Alzireños els importa la seua butaca i el seu “statu quo”, dels problemes reals de la població no s’ocupen, esperen a veure què passa, calladitos !!!!i si alguna cosa es torça tiren pilotes cap amunt culpant a instàncies superiors amb “ja n´hi ha prou”.

Amb tot això constatem que ens trobem davant uns dirigents que no tenen establit un pla per a la nostra ciutat ni per als veïns d’Alzira, la governança d’Alzira es fa a colp de titular i segons el que l’aparença els obligue a fer.

Estem vivint una crisi sense precedents i davant les propostes coherents del Grup municipal de VOX tanquen l’orella, no empren temps en tan si més no llegir-les, les rebutgen únicament per portar la capçalera del nostre Partit, encara que aquestes propostes siguen bones per a la nostra ciutat, és tan vergonyosa l’actitud del Sr. Alcalde que ha arribat a rebutjar una proposta de VOX i una setmana més tard fer aqueixa mateixa proposició Ximo Puig i posar-se a aplaudir com a foques…..i presentar-la als Mitjans de comunicació com a pròpia poques hores més tard.

Enfront del corró democràtic, enfront de l’apagada informativa que ens imposa aquest govern d’esquerra radical VOX no deixarà d’exercir l’oposició que els votants en les urnes ens han encomanat, continuarem fiscalitzant la labor de govern, des de VOX no s’ataca a ningú personalment, la qual cosa si que ataquem és la incompetència a l’hora de governar, som conscients que en aquest moment som l’única oposició a l’esquerra radical ja que els altres grups de l’Ajuntament han caigut en la complaença, en el “recolsament”, la “germanor”, per no dir en la més absoluta irrellevància a nivell d’oposició, al PP i a C’s els menysté i a VOX a més ens intenta calcigar!!!