Seguiment nocturn de ratapinyades amb detectors d’ultrasons, plantació d’espècies autòctones i molta Cultura i esport, a Quart de Poblet

L’Ajuntament planeja un cap de setmana amb activitats gratuïtes per a totes les edats i gustos

L’Ajuntament L’Ajuntament de Quart de Poblet ha organitzat un cap de setmana per a totes les edats i gustos. El primer dia es presenta molt cultural. El divendres a les 19.30 en el Auditori Vaig moldre de Vila s’emet el curt en valencià “La Presó dels dones”. Aquest documental que posa veu i vida a la memòria de les preses valencianes de Franco i visualitza la repressió de gènere durant la guerra civil i la dictadura. Ho fa a través del testimoni dels fills i filles de tres preses que, quan eren xiquets van compartir entre reixes, amb les seues mares, aquells dies d’infern i ignomínia. Recorden experiències mai oblidades, però que durant huitanta anys han mantingut en silenci. Experiències que ens remeten a una història de dolor, de tristesa i de por com la que van viure les seues mares, Àgueda Campos Barrachina, Julia Martín de la Font i Francisca Sanchis, les tres preses protagonistes d’aquest documental. El guió i la direcció és de Matilde Alcaraz i Santi Hernández. En acabar, hi haurà un col·loqui amb la presència dels realitzadors. L’entrada és gratuïta.

També aquest mateix divendres finalitza el termini per a la presentació de treballs a concurs en “Quartmetratges” mentre que per a la recepció d’obres del Festival Q-ART contínua obert fins al 21 de juny.

A la Biblioteca Municipal Enric Valor es mostra l’exposició “Encaixant els ods”, mentre a la Casa de la Cultura s’exposa “BIO-ABSTRACCIÓ”, d’artistes emergents, comissariada per la professora de la Universitat Politècnica de València, Ana Tomás.

Patricia León coincidirà amb aquesta exposició a la Casa de la Cultura on presentarà el seu llibre de poesia “Aquesta Vesprada Mentre La Pluja”. León és professora i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura en la Universitat de València i resideix a Quart de Poblet. L’escriptora fa un recorregut per aqueix camí cap avant i cap endarrere que tot procés de duel constitueix, a manera de llarg i fragmentat monòleg, a través de la soledat, el record, l’insomni, la falta de fe i l’esperança. En els seus versos, el dolor de la pèrdua conviu amb el sarcasme i la ironia.

I encara que el títol del llibre de Patricia León aparega la paraula pluja sembla que la meteorologia ens donarà una treva en aqueix sentit i durant el dissabte i diumenge podrem gaudir de la naturalesa sense banyar-nos. El dissabte a la nit, es podrà fer una activitat molt especial: seguiment amb detectors d’ultrasons de diverses espècies de ratapinyades autòctones al Parc Natural del Túria. El primer grup comença a les 21h i l’últim a les 23h. En tot moment s’anirà acompanyat per monitors de la Fundació Limne.

Al matí continuaran les activitats relacionades amb la naturalesa i el Parc Fluvial. Aquesta vegada deixem a la fauna i ens centrem en la flora, concretament en la plantació d’espècies autòctones de ribera. El punt de trobada serà el Centre d’Interpretació de la Naturalesa de la localitat i l’hora les 10 del matí.

Per a totes dues activitats és imprescindible inscripció. Per a això cal manar un un correu electrònic a participa@limne.org o contactar a través del telèfon 654 076 533.