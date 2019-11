Sellent amplia les ajudes als joves per la compra d’habitatges per a combatre la despoblació

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sellent ha ampliat la seua aposta contra el despoblament i comptarà amb una línia de crèdit per als joves que compren un primer habitatge en el municipi, que rebran una ajuda de 2.000 euros. El govern dirigit per l’alcaldessa Raquel Sancho amplia amb això la partida que ja va disposar en els seus antics pressupostos, portant l’ajuda de 1.500 a 2.000 euros. “Tot això amb la intenció de mitigar els efectes del despoblament, que afecta a molts pobles de l’interior. Les nostres localitats compten amb uns beneficis vitals que no poden oferir altres municipis més grans o les ciutats i per això volem que els nostres joves aposten per viure a Sellent”, defensa la primera edil. La veritat és que la caiguda de població a Sellent ha sigut molt prolongada en les últimes dècades. Si en els anys cinquanta i seixanta del ja segle passat es va arribar a sis-cents veïns, en l’actualitat el poblen al voltant de 400 (379 segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística en 2018), amb una acceleració en la pèrdua d’habitants que s’ha acusat des de l’entrada en els anys 2.000. La caiguda poblacional s’acusa en pràcticament totes les localitats de la Vall del Xúquer, sent de les més acusades de la comarca riberenca.

L’ajuda aprovada per l’Ajuntament de Sellent es preveu prorratejar en aportacions de 400 euros durant cinc anys.

En el mateix ple municipal, l’equip de govern de Sancho també va aprovar incloure una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost en les transmissions de terrenys realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, conjugues o ascendents. Són els terrenys de naturalesa urbana, el conegut com a plusvàlua.