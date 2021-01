Sellent amplia les seues ajudes municipals i ja subvenciona pròtesis òptiques per a pensionistes i persones amb discapacitat

Connect on Linked in



Sellent manté la seua línia d’ajudes per a tots els veïns i veïnes empadronats en el municipi i a més també ha obert dues fonts de subvencions més. És per això que apareixen nombroses activitats que són agraciades pel consistori que dirigeix Raquel Sancho, facilitant la vida en el municipi. És el cas de la subvenció per a la restauració de façanes, la de la compra o autopromoció del primer habitatge per als joves de la localitat, la subvenció per a ajudes a la natalitat (“Xec Bebé”), la concessió de subvencions a associacions d’àmbit local, les ajudes destinades a l’escolarització en el Col·legi Municipal José de la Peña Sanchis, per al menjador i els llibres i finalment la subvenció per a pròtesis òptiques. Pel que fa a esta última ajuda, el consistori ha afegit una particularitat que converteix l’ajuda en molt més completa, arribant a més gent. Si anteriorment només estava destinada a majors de 65 anys, el consistori l’ha ampliat i ara també podran fer ús d’esta ajuda els pensionistes i les persones amb una discapacitat reconeguda per organismes superior al 33%.

Finalment, l’Ajuntament de Sellent també va aprovar en l’últim ple l’obertura de dues línies. La primera és la subvenció denominada Xec Formació i Transport d’Estudiants, destinada als alumnes residents a Sellent que desenvolupen formació en Educació Primària, Educació Secundària i en universitats, amb l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat i per a sufragar despeses de transport ocasionats pels desplaçaments generats per aquestes activitats. Pel seu costat, també és novetat el Xec Emprenedor, destinat als treballadors en situació de desocupació o amb contractes que s’hagen inscrit com a autònoms per a una nova activitat.