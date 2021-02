Sellent centra les inversions del seu nou pressupost municipal en el desenvolupament sostenible

L’Ajuntament de Sellent ha aprovat les previsions pressupostàries per a l’exercici 2021, per un import de 350.000 euros. En aquest, un any especialment dur pels efectes de la pandèmia, la renovació d’infraestructures municipals porta el segell del Programa d’Inversions de la Diputació de València. En total, 350.000 euros més els que es percebran de l’organisme i que s’invertiran, principalment en desenvolupament sostenible. Es disposarà de 44.700 euros del total per a renovar la xarxa d’aigua potable dels carrers Bonaire i Blasco Ibáñez, on els veïns pateixen avaries i talls d’aigua. A més, s’instal·larà una bomba reductora de pressió al Carrer Nou, per valor de 10.950 euros.

Es destinarà un terç de la subvenció a recondicionar i reasfaltar camins rurals per valor de 118.625,27 euros. En concret, les vies renovades seran els camins del Portet, Arrossars Vells, Pla Panader, la Foia i transversals, Font de la Pineda, la Serratella i Camí de la Horteta. Una partida que millorarà les condicions laborals dels agricultors en el seu important paper dins del sector primari. Per a l’alcaldessa de Sellent, Raquel Sancho: “El desenvolupament sostenible sempre ha sigut un dels nostres principals objectius com a corporació municipal. Amb esta planificació de les inversions, assegurem progrés i compromís amb Sellent”. També es destinaran 15.345 euros en la renovació del sistema d’il·luminació, amb el nou entramat LED que contribuirà amb l’estalvi energètic i econòmic. I, per últim, s’invertiran 65.000 euros en la reforma i condicionament dels vestuaris del poliesportiu municipal, a més de la construcció d’una pista d’atletisme i un circuit d’skate. Un altre dels punts importants que complirà l’Ajuntament de Sellent quant a ajudes per la pandèmia és el repartiment dels fons del Pla Resisteix. Una iniciativa de la Generalitat, que destinarà 160 milions d’euros entre tots els municipis de la Comunitat per tal d´ajudar a autònoms o empreses de menys de 10 empleats. Sellent rebrà la quantitat de 12.000 euros amb motiu d’aquesta subvenció, que anirà destinada amb ajudes directes de 2000 euros a les empreses d’aquest tipus que hagen demanat l’ajuda i eixa quantitat es veurà incrementada en 200 euros per cada treballador contractat.

Des del consistori mantenen i, a més, amplien les seues ajudes municipals als veïns. A les ja conegudes ajudes per a la restauració de façanes, la compra de primer habitatge, el “Xec Bebé”, o l’escolarització, llibres i servei de menjador en el Col·legi Municipal “José de la Peña Sanchis”, s’uneix ara l’ampliació de la subvenció per a pròtesis òptiques a tots els pensionistes i persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior. També s’uneixen dues possibles vies més de subvenció: el Xec de Formació i Transport per a estudiants i el Xec Emprenedor, destinat als treballadors en situació de desocupació o amb contractes que s’hagen inscrit com a autònoms per a una nova activitat. Per a l’alcaldessa: “Estes ajudes són molt necessàries. És ara moment per a estar al costat dels nostres veïns”.