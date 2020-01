Sellent i Tous tornaran a acollir cites del Circuit Comarcal de Trail

Connect on Linked in

Sellent i Tous tornaran a ser les seus de la comarca riberenca amb cita en el Circuit de Trail de la Costera, la Ribera i la Canal de Navarrés, organitzat per Trifitness31 amb la col·laboració dels respectius ajuntaments. Després de l’èxit de participació de les últimes edicions (quan s’han concentrat centenars de corredors en les diferents cites), la temporada 2020 començarà amb la prova que tindrà lloc a Anna el 16 de febrer i que representarà la cinquena edició de la carrera.

Per part seua, el 22 de març serà el torn per a la segona edició del Trail de Llanera de Ranes i el 3 de maig també per a la segona vegada en la qual se celebre el Trail Cor de la Serra Grossa. A partir de novembre (exactament el dia 8) serà el torn per a la Ribera. Eixe dia se celebrarà el cinquè Trail de Tous i el 6 de desembre de 2020 la sisena edició del Trail de Sellent. Els interessats a participar poden inscriure’s en la pàgina web oficial de l’entitat organitzadora: www.trifitness31.es.