Sellent inverteix 17.000 euros en l’adaptació de la seua Piscina Municipal per a persones amb mobilitat reduïda

Des d’aquest mes de novembre, la Piscina Municipal de Sellent serà totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda i en cadira de rodes. L’Ajuntament de Sellent, gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, l’ha fet possible després d’invertir 17.000 euros en les obres que s’han dut a terme durant les últimes tres setmanes en les instal·lacions municipals i que deixen un ambient renovat, més inclusiu i preparat per a les necessitats dels nous temps. L’alcaldessa de la localitat, Raquel Sancho, indica que aquesta és només una de les moltes mesures que l’Ajuntament ha destinat i destinarà a fer del municipi un lloc més inclusiu: “L’última reforma en aquesta instal·lació data de l’any 2000. Pel temps no s’havia adaptat a tots els veïns i era justícia que es fera. Ara hem pogut fer-ho, però no ens conformem. Continuem per a fer accessibles tots els espais públics del poble”.