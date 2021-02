Sellent invertirà 71.000 euros en obres destinades a afavorir el desenvolupament sostenible del municipi

Connect on Linked in

Sellent té previst realizar diferents obres a la localitat acollint-se al Pla d’Inversions de la Diputació de València. Unes reformes que el consistori durà a terme amb la intenció de millorar en sostenibilitat i per a les que invertirà un total de 71.000 euros. En primer lloc, l’Ajuntament s’ha posat com a objectiu la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer Bonaire i el carrer Vicente Blasco Ibáñez, carrers on ocasionalment els veïns pateixen avaries i fuites d’aigua. Per a aquestes actuacions s’invertiran un total de 44.700 €. En segon lloc, també s’instal·larà una vàlvula reductora de pressió en el Carrer Nou, en una obra que suposarà una despesa per al consistori de 10.950 €. L’objectiu d’aquesta actuació és el de controlar la pressió en alguns punts de la localitat per evitar fuites constants.

Finalment, l’Ajuntament de Sellent renovarà l’enllumenat en les zones pendents d’instal·lació amb l’innovador sistema LED, per afavorir l’estalvi econòmic i energètic de la llum. Per a la renovació lluminosa, el consistori invertirà 15.345 €. “El desenvolupament sostenible de la nostra localitat és un objectiu marcat en roig en el calendari de propòsits que perseguim. És per això, que amb les diferents actuacions que portarem a terme estem invertint en sostenibilitat i al mateix temps, també oferim eficiència als nostres veïns i veïnes. Des del consistori seguirem treballant en aquest sentit amb ambició i progrés”, ha assenyalat Raquel Sancho, alcaldessa de la localitat.