Sellent organitza un concurs de decoració nadalenca de façanes respectuós amb el planeta

L’Ajuntament de Sellent ha organitzat la primera edició del concurs d’il·luminació i decoració de façanes i balcons que se celebrarà en el municipi. Sota el títol “Encén el Nadal a Sellent”, el consistori que dirigeix Raquel Sancho vol implicar la ciutadania en la celebració de les festes de final d’any i per a això entregarà un premi d’una caixa nadalenca a la família guanyadora. L’ajuntament, sobretot amb la iniciativa d’alcaldia i la regidoria de Festes, vol amb això aconseguir una imatge més atractiva i acollidora del municipi.

No obstant això, ja en les bases es recomana tindre en compte el criteri de l’estalvi energètic i per a això s’incentiva la utilització d’il·luminació de baix consum. L’ajuntament comptarà amb un jurat format per l’alcaldessa i la corporació municipal que, a partir del 18 de desembre, passaran a valorar les façanes decorades. Tindrà en compte el disseny estètic, la destresa i la dificultat en la confecció, la sostenibilitat i l’estalvi energètic i l’originalitat. La proposta guanyadora es coneixerà el 23 de desembre. “La iniciativa naix de la voluntat de voler implicar la ciutadania en la celebració del Nadal però tenim clar que la protecció del planeta no es pot oblidar i que ha de ser coherent amb els nous temps, més si cap en una setmana en la qual s’està celebrant a Madrid un cim per a unir als governs del món i assegurar el futur”, afirma l’alcaldessa de Sellent, Raquel Sancho.