Sellent organitza una despertà i una xocolatà com a prèvia a una setmana de falles que es preveu apassionant

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Baix el lema “Tanqueu a els ulls i obriu els orelles perquè el so i l’olor de pólvora ha arribat a Sellent”, el consistori de Sellent ha anunciat l’arribada de les Falles a la localitat. La despertà i la xocolatà del proper diumenge 15 de març seran dos dels actes principals en aquests primers dies de celebracions falleres que tindran lloc al municipi riberenc. La despertà començarà a les 10 del matí i seguidament es durà a terme la xocolatà. Per al primer acte, el consistori vol congregar tot tipus de públics i també als més xicotets, d’aquesta manera facilitarà el material pirotècnic a tots els nens i nenes fins a 16 anys d’edat. No obstant això, els mateixos hauran d’anar acompanyats de pare, mare o tutor. Tots aquells que vulguen participar en l’acte hauran d’apuntar-se a l’ajuntament en horari d’oficines fins al dia 13 de març.