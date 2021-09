“Sense incidències destacables”: coneix el balanç que ha fet el regidor Carlos Galiana del que han sigut de les Falles de València 2021

Connect on Linked in

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha realitzat este matí un balanç dels actes fallers i ha celebrat que “s’han complit els objectius plantejats fa mesos, i que han sigut objecte de nombroses reunions”. “Era fonamental tancar les falles suspeses el 10 de març de 2020 per a artistes fallers, indumentaristes, orfebres, músics, pirotècnics i un llarg llistat de professionals que treballen al voltant de la festa fallera”, ha concretat l’edil.

Pel que fa a la seguretat i la responsabilitat del món faller, Galiana ha recordat que “l’acte més multitudinari, l’Ofrena, en el que només participen falleres i fallers (vora unes 60.000 persones) ha transcorregut sense cap incidència destacable, una dada que ha reforçat la imatge del món faller, i ha demostrat la tasca dels coordinadors Covid de les falles”.

D’altra banda, el regidor ha explicat que amb la celebració d’estos actes s’ha alçat l’ànim de milers de persones que conformen les comissions falleres, que són el col·lectiu més gran de tota la ciutat.

En fer balanç d’estos dies, Carlos Galiana ha tingut paraules d’agraïment per a l’alcalde, “ja que sense el seu suport tot açò no haguera estat possible”, per al seu equip, per a Junta Central Fallera i els seus delegats i delegades de sector que han treballat de valent i continuen fent-lo, ja que la festa continua. Demà hi ha ple, el cap de setmana preseleccions, i el dia 13 d’octubre la telefonada a les noves falleres majors”.

Carlos Galiana, que també ha agraït el treball de servicis municipals que han col·laborat en la celebració d’estes falles extraordinàries i dels professionals que han garantit el compliment de la normativa de seguretat, ha destacat el suport econòmic que l’Ajuntament ha donat a les Falles amb diferents subvencions que també es materialitzaran el 2022.