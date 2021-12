Sense rastreig i sense proves PCR de seguiment, coneix com la nova normativa protocol positiu covid

Print This Post

La magnitud de la sisena ona, amb xifres de contagis disparades i la certitud que continuaran creixent, ha fet que el ministeri i les comunitats autònomes hagen pactat ja renunciar a fer el rastreig i buscar contactes estrets per cada positiu, l’explosió de contagis de les ultimes hores, ha desbordat completament els centres sanitaris i de control

Així, segons el nou protocol, es renuncia a identificar als contactes estrets dels positius i només es farà el rastreig quan el contagiat estiga en un àmbit «d’alt risc» a l’haver persones de major vulnerabilitat, com a centres sanitaris, residències de majors o centres similars

L’Adminitracio deixa en mans de cada pacient positiu la tasca i responsabilitat d’informar als seus probables contactes estrets de la seua situación

La quarentena es veu reduida de 10 a 7 dies l’aïllament per als positius que no tinguen símptomes o amb símptomes lleus

La nova normativa acorda també que es donen com a vàlids els test d’antígens d’autodiagnòstic de farmàcia sempre que els sistemes de salut tinguen problemes per a realitzar a temps una *PCR de confirmació

No més tindran prova de seguiment per part del centre de salut als contagiats de residències o centres sanitaris, majors de 70 anys, immunodeprimits, embarassades o no vacunats