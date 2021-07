Sense romeries ni processons celebraran Alzira i Carlet Sant Bernat

Connect on Linked in

Les localitats valencianes d’Alzira i Carlet commemoraran demà, divendres, amb misses però sense les tradicionals processons o romeries, suspeses per la pandèmia, als seus patrons, els sants Bernat, María i Gracia, tres germans màrtirs en el segle XII



Demá divendres, amb motiu de la seua festivitat litúrgica, la parròquia de Santa Catalina Verge i Màrtir d’Alzira acollirà a les 19.30 hores una eucaristia en honor als patrons, que serà oficiada pel rector, José Enrique Masiá, ateses les mesures de seguretat per la crisi sanitària



A continuació,hauria tingut lloc la tradicional processó solemne amb les imatges dels tres germans màrtirs pels principals carrers de la localitat, però enguany ha hagut de ser cancel·lada per la crisi sanitària”, segons ha informat el rector José Enrique Masiá



Per part seua, la localitat de Carlet celebrarà una missa a les 9.30 hores en l’ermita dels sants patrons situada a tres quilòmetres de la parròquia de l’Asunción de La nostra Senyora des d’on tradicionalment són traslladades les relíquies dels sants



En l’actualitat, els sants Bernardo María i Gracia són venerats, a més d’Alzira i Carlet, en diferents localitats de la diòcesi, com Benimodo, Guadassuar o Poble Nou, així com en la Catedral de València