Senyalització per a facilitar la distància de seguretat a les escoles de Paiporta

L’empresa pública de serveis ESPAI ajuda a implementar les mesures dictades pels centres i les autoritats sanitàries amb la finalitat de previndre contagis de coronavirus

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, a través de l’empresa pública de serveis ESPAI, ha ajudat en la senyalització dels patis de les escoles paiportines a petició dels equips docents dels centres per tal de contribuir al compliment de les mesures de seguretat encaminades a evitar contagis de coronavirus Covid-19.

Operaris i operàries d’ESPAI han pintat les línies que serveixen de guia a l’alumnat per tal de mantindre la distància de més d’1,5 metres en moments i llocs determinats. L’empresa pública també continua amb la seua tasca de neteja i desinfecció de les zones comunes i les entrades als centres, a més del reforç del personal destinat a la neteja, amb 214.000 euros més i l’equivalent a 9 persones més en plantilla.

“Estem atenent totes les demandes que ens arriben per tal de contribuir a un inici de curs el més segur possible”, ha explicat el regidor d’Urbanisme i responsable d’ESPAI, Pep Val, qui ha subratllat el “gran esforç i treball” realitzat en els últims mesos pels centres educatius per a adaptar-se a la realitat actual. “Des de l’Ajuntament estarem al seu costat en les necessitats que tinguen”, ha conclòs.