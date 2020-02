“Ser dona al Sud” del Fons Valencià a dalt a municipis de la Ribera amb motiu del Dia Internacional de la dona

Connect on Linked in

Aquest programa de sensibilització dóna a conèixer la realitat dels dones dels països del Sud, acostant a la població valenciana testimonis en primera persona de dons que treballen i lluiten pels seus drets i els dels seues comunitats i municipis.

En l’edició d’enguany és comptarà amb representants de dues municipis d’Equador: Rumiñahui i Otavalo

La veu de dons equatorianes recorrerà la Comunitat Valenciana, dins del programa de sensibilització “Ser dona al Sud 2020” del Fons Valencià per la Solidaritat, amb la finalitat de, en el marc del Dia Internacional de la dona, donar a conèixer la realitat dels dones i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del Sud. La delegació equatoriana estarà formada per Lilia Rodríguez, Presidenta del Centre Equatorià per a la Promoció i Acció de la Dona (CEPAM), José Luis Cevallos, Secretari Executiu del Consell Cantonal de Protecció de Drets del municipi de Rumiñahui (Equador), i Elsa Susana Cahimuel, Tècnica de Formulació de Polítiques Públiques del Consell Cantonal de Protecció de Drets del municipi d’Otavalo (Equador).

El testimoni de la delegació d’Equador recorrerà 19 municipis de la Comunitat Valenciana, dels 3 províncies, entre l’1 i 14 de març, arribant a 3 municipis dels comarques de la Ribera: Benifaió, l’Alcúdia i Almussafes. Durant la visita a aquestes localitats és realitzaran diverses activitats com la conferència “Violència masclista en relacions de parella de pobles indígenes en Otavalo (Equador)”, dirigida al públic en general, i amb la qual és donarà a conèixer com s’expressa la violència contra els dones indígenes, els mecanismes comunitaris de prevenció i sanció i els potencialitats de canvi dones de la cultura. Aquesta conferència és realitzarà el dilluns 2 de març a Benifaió i L’Alcúdia, als 13:30h a l’edifici de la Biblioteca i als 20:00h a la seu de Bloc de Progrés Jaume I, respectivament, i el dimecres 11 de març a Almussafes, als 17:00h al Centre Cultural. Altra activitat que és desenvoluparà és el taller per a joves, que és realitzarà el dimecres 11 de març a l’IES Almussafes, i que baix el títol “Enamorament i relacions tòxiques. Prevenció de violència i canvi cultural en la joventut de Rumiñahui i Otavalo (Equador)” analitzarà, dones d’un punt de vista vivencial, els comportaments violents en els primeres relacions i la potencialitat de canvi dones dels dones i homes joves. També tenen importància els encontres que és realitzaran entre la delegació equatoriana i el personal tècnic del Fons i Ajuntaments valencians amb la finalitat de nodrir-es mútuament de coneixements en polítiques d’igualtat, així com els recepcions polítiques que serviran tant per consolidar la sensibilització dels entitats locals sòcies com per posar en comú la problemàtica globalitzada de la discriminació cap a la dona i de la violència masclista així com el treball que s’està fent en municipis valencians i equatorians per eradicar-ho.

“Ser dona al Sud” va nàixer al 2004 i, després de 16 edicions, s’ha consolidat en un programa d’educació per al desenvolupament amb testimonis del Sud que han col·laborat en projectes de cooperació internacional al desenvolupament, en el sector d’igualtat i enfortiment institucional, junt amb el Fons Valencià. En l’edició de 2019 van participar a “Ser dona al Sud” al voltant de 1000 persones de diferents municipis valencians. En la present edició, el Fons a posta per mantenir els alts nivells de persones valencianes sensibilitzades a través dels testimonis de la delegació equatoriana, la qual ha executat conjuntament amb el Fons el projecte de cooperació internacional “Municipis per la igualtat i contra la violència masclista”. Aquest projecte, realitzat amb la col·laboració de CEPAM i dels Governs municipals equatorians i la societat civil d’Otavalo i Rumiñahui, ha tingut com a objectiu enfortir els capacitats tècniques en matèria d’igualtat de gènere dels Consells Cantonals de Protecció de Drets i sensibilitzar a la població dels mateixos municipis.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació municipalista de cooperació internacional al desenvolupament

El Fons Valencià és l’associació que te com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb els aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons Valencià concentra els seues actuacions de cooperació descentralitzada a Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons veu donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts dels necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels propis municipis o a través de contraparts, com llaura els ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre te com a objectius, de totes els parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

El projecte de cooperació internacional “Municipis per la igualtat i contra la violència de gènere”

Un dels àmbits de cooperació internacional al desenvolupament amb els que ha treballat el Fons amb contraparts i municipis del Sud és el de l’enfortiment de polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere. D’entre altres projectes en aquesta matèria en els que el Fons participa és troba “Municipis per la igualtat i contra la violència masclista”, executats en col·laboració amb el Centre Equatorià per a la Promoció i Acció de la Dona (CEPAM), als municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo.

A través de “Municipis per la igualtat i contra la violència de gènere” els diferents parts incideixen per enfortir els capacitats tècniques dels Consells Cantonals de Protecció de Drets en els municipis equatorians de Rumiñahui i Otavalo, per a previndre i atendre la violència de gènere i generar intercanvis entre municipis de l’Equador i la Comunitat Valenciana, com llaura a través del programa “Ser dona al Sud”. Durant el 2019 és van beneficiar d’aquest projecte de cooperació internacional de manera directa 40 autoritats i dons dels municipis equatorians i de manera indirecta uneixes 1000 persones.

“Consell Cantonal de Protecció de Drets”, un treball conjunt cap a la igualtat

Els Consells Cantonals de Protecció de Drets són espais d’intercanvi i diàleg entre l’àmbit civil –dons, joves, persones grans, persones amb diversitat funcional, etc.– i l’àmbit públic, com llaura els Governs municipals. Mitjançant els mateixos és realitzen accions, entre altres, per la igualtat de gènere i contra la violència masclista, i sensibilització i prevenció a través de l’educació en valors als diferents centres educatius dels municipis. Altres aspectes importants en matèria d’igualtat de la cooperació de CEPAM i el Fons Valencià amb aquests Consells Cantonals ha sigut l’activació en l’àmbit municipal d’aquestes dues localitats de la Llei nacional que contempla l’efectivitat de la igualtat real i la lluita contra la violència masclista, així com la millor localització i actuació en zones concretes d’aquests municipis on és concentren més desigualtats i majors casos de violència de gènere.