Sergi Campillo, i la normativa de netejar els orins dels gossos en els carrers de València

Sergi Campillo ( Vice Alcalde de l’Ajuntament de València ): “Serà obligatori portar una botella d’aigua per netejar els orins dels gossos “



Campillo , ha comunicat que durant els pròxims mesos entre en vigor una nova normativa que sancionara aquells veïns que no netegen amb aigua els orins dels gossos en el carrer



Reconeix que la societat està bastant conscienciada del civisme, la neteja i que és necessari per a la bona convivència de tots els veïns, València no és una ciutat en la qual la pluja abunde per això és necessari la col·laboració de tots per tal de mantenir València neta





