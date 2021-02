Sergi Pascual coordina el volum didàctic publicat per Reclam Editorial ‘La importància de l’ètica en la societat del tuit’

Connect on Linked in

Sergi Pascual coordina un volum didàctic publicat per Reclam Editorial i dirigit als centres escolars. La col·lecció d’articles reivindica la necessitat de l’ètica i la filosofia en la societat actual i compta amb col·laboradors i col·laboradores de reconegut prestigi en el món de la filosofia, autores i autores de diferents àmbits professionals i estudiants de diversos nivells educatius.

“Pense que la Filosofia i l’Ètica han de posar-se ben guapes i encapçalar els espais tecnològics. Tots som conscients que la societat de la comunicació ocupa un gran espai i ha envaït elements que formaven part de la vida privada. En aquest sentit, és una urgència que divulguem, d’una manera amable, a través de les xarxes, blogs, pàgines web, ràdio, televisió…Sóc conscient que a la Universitat es fan moltíssimes accions formatives: concurs de fotografia filosòfica, olimpíada filosòfica… Però potser cal que ens visibilitzem en altres espais, això sí, sense perdre rigor ni profunditat. En aquest sentit, vull remarcar la participació de l’alumnat i la divulgació portada a terme per part del professorat a través dels seus departaments i vies de comunicació personals. Per aquest motiu i perquè l’Ètica ens ajuda a tenir una vida justa i bona, va nàixer l’interés per aquest llibre”. Així s’expressa Sergi Pascual, coordinador de “Per què Ètica?”, que ve a ser una col·lecció de càpsules que reflexionen sobre la importància i necessitat actual de l’Ètica no sols en l’àmbit educatiu, sinó també en diferents rangs de la realitat. Creat amb una intenció divulgativa, el lector trobarà en aquest repertori les reflexions i inquietuds d’un bon nombre de col·laboradors provinents de diferents àmbits professionals. Una reivindicació de l’Ètica com a disciplina filosòfica i com a actitud humana quotidiana.

Publicat per Reclam Editorial, el volum busca lluitar contra la nova llei educativa que aparta la disciplina de l’àmbit educatiu. Han participat prop de huitanta persones, entre les quals destaquen filòsofs de reconegut prestigi en l’àmbit de la filosofia com Victoria Camps, Javier Sádaba, Juan de Dios Bares, Jesús Conill, María José Guerra o Agustín Domingo Moratalla i el catedràtic de filosofia i divulgador Tobies Grimaltos. Al llibre també hi participen personalitats com el Jutge Joaquim Bosch i la Doctora en Filosofia i política Ana Noguera. En l’àmbit de la medicina, l’aportació del Doctor Europeu en Medicina i Cirurgia, Josep Gil Sales, ens regala unes reflexions a propòsit de l´ètica en el terreny sanitari. És important també la participació de professionals de l’àmbit policial, religiós, l’àmbit del dret, sense oblidar-nos dels estudiants que són una part essencial de l’esperit reivindicatiu d’aquest projecte. El pròleg va a càrrec d’Àngel Vallejo, representant de la Xarxa Espanyola de Filosofia en la Comunitat Valenciana i de l’assemblea de Filosofia del País Valencià. Un llibre, recolzat també per Elena Cantarino, Doctora de Filosofia i vicedegana d’estudis de la Universitat de València.

El coordinador del volum, Sergi Pascual, de Riola, és llicenciat en Filosofia, Llicenciat en Teologia i té estudis de postgrau a la Université le Mirail de Toulouse, on va estudiar uns anys. Ha escrit articles en la Revista Valors (Mataró), ha col·laborat durant molts anys en la secció d’opinió en el periòdic Levante-EMV i ha participat en nombroses tertúlies a Onda Cero i Catalunya ràdio. Ha coordinat junt als seus alumnes, un programa televisiu a la televisió local d’Algemesí Berca TV, amb el reconegut programa Café Filosòfic.

El llibre compta amb l’aportació de la Doctora en Comunicació, Clementine Silué (Abidjan, Costa de Marfil), que remarca la importància de l’Ètica en una societat on la dona segueix trobant-se en situació d’inferioritat. L’autora ens fa tocar de peus a terra i prendre consciència de la urgent necessitat que tenen de racionalitat pràctica o moral.

El professor i director del departament d’Ètica, Francisco Arenas-Dolz afegeix a mode de reclamació: “El nou espai social està cada vegada més obert a la circulació de les idees i l’ètica ens proporciona les eines per a enfrontar els reptes de la nostra societat. És clau per a viure en societat i per a entendre la situació del món actual, marcada per la crisi de la democràcia, l’auge dels populismes i la post veritat”.

És important destacar la col·laboració de Javier Sádaba, durant molts anys Catedràtic d’Ètica en la Universitat Autònoma de Madrid i ara, després de la seua jubilació, catedràtic honorari. Ha sigut professor en diferents universitats com Tubinga, Columbia, Oxford i Cambridge. A propòsit del volum exposa: “Este llibre és un mitjà excel·lent per a ser moral. Sergi Pascual ha aconseguit posar en mans del públic una ferramenta útil per a millorar la vida dels lectors i lectores. És una lectura útil”.