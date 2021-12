Sergio Rocafort guanya el XXVII Premi de Pintura Ciutat d’Algemesí en una edició marcada per la qualitat i diversitat d’estils

El divendres passat dia 10 de desembre es va reunir el jurat del XXVII Premi de Pintura “Ciutat d’Algemesí”, un dels certàmens més importants de pintura a nivell nacional i que es caracteritza per renovar anualment la constitució del seu jurat amb personalitats de prestigi del món de l’art, la gestió i la crítica d’art contemporani.

Enguany, el jurat integrat pels pintors Esteve Adam i Antonio Barroso i les crítiques d’art Marisol Salanova i Semíramis González, comptava amb la participació de l’artista pop feminista Isabel Oliver, que ha destacat recentment en la reorganització del Museu Reina Sofia.

Entre les 168 obres presentades a concurs, el jurat ha seleccionat 30 pintures per a l’exposició que s’inaugura el 23 de desembre a la Sala d’Exposicions Municipal del Casino Lliberal, un espai que s’ha convertit en un centre neuràlgic de l’art contemporani de la Ribera a València. El resultat és una magnífica selecció d’obres que es presenten en una mostra que resumeix aquesta edició, marcada per la qualitat i diversitat d’estils, tècniques i conceptes i que planteja un recorregut a través de les diferents maneres de l’abstracció, la pintura conceptual del minimal al Op-Art, o exploracions figuratives que s’orienten cap a un renovat realisme social i crític.

Així ho observem en els finalistes. El primer premi de 6.000 euros ha sigut atorgat a Sergio Rocafort i el seu A vent i estaca, una impactant composició abstracta, d’evocació paisatgística elogiada de manera unànime pel jurat. Rocafort és un jove pintor que procedeix de la Facultat de Belles arts de València i es centra en construir i desconstruir espais pictòrics a partir de la llum i la profunditat.

Ana Císcar, destaca com a primer accèssit, amb el seu The act of seeing with no eyes (Kerensky), una composició en blanc i negre que revitalitza la visió fotogràfica de la Crònica de la realitat dels seixanta i setanta; el segon accèssit és L’últim dels seus d’Alberto Biesok, una commovent mirada a la naturalesa que trenca amb la idea tradicional del paisatge i, per últim, Sonia Carballo, que s’emporta un tercer accèssit pel seu Annuntiation, una suculenta exploració profètica i crítica de la realitat.

Els i les artistes premiades recolliran els guardons de la mà del jurat en l’acte d’inauguració de l’exposició el pròxim 23 de desembre a les 19.30 hores a la Sala d’Exposicions Municipal – Casino Lliberal, al carrer Muntanya 24 d’Algemesí. L’exposició podrà ser visitada fins al mes de febrer de 2022.