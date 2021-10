Servei especial d’autobusos al Cementeri d’Alzira amb motiu de la festivitat de Tots Sants

Connect on Linked in

La Regidoria de Serveis Urbans ha previst un servici extraordinari d’autobús urbà fins al Cementeri Municipal amb motiu de la festivitat de Tots Sants, amb la finalitat d’afavorir la mobilitat en unes dies de gran afluència de visites al cementeri. Este servei es prestarà a partir del dia 25 d’octubre fins a l’1 de novembre.

Totes les eixides seran des de la Plaça del Regne en els següents horaris:

Dies 25, 26, 27, 28 i 29 d’octubre a les 15:00, 16:00, i 17:00 hores. Tornada des de el cementeri fins plaça del Regne, a les 15.30, 16.30, i 18 hores.

Dissabte i diumenge, 30 i 31 d’octubre: 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, i 17:00 hores. Tornada des de el cementeri fins a la plaça del Regne, a les 10.30, 11.30, 13.00, 15.30, 16.30, i 18.00 hores.

Dilluns, 1 de novembre: de 9:00 a 18:00 hores ininterrompudament. A les hores en punt eixirà del Regne, i a les mitges des del cementeri.

“Com tots els anys quan apleguen estes dates es produïx una aglomeració de persones al cementeri per tal de realitzar les tradicionals visites als familiars difunts, una de les finalitats del servici d’autobús és anar escalonat l’afluència de les visites, per això com cada any per d´afavorir els desplaçaments fins al camp sant s’han establit una sèrie de rutes especials» , ha declarat el regidor de l’àrea, Fernando Pascual.

El Cementeri no tancarà a migdia des del dia 18 d’octubre fins a l’1 de novembre.

Estarà obert des de les 9 a les 19 hores per a facilitar les visites escalonades.