Serveis Públics i Policia Local són les àrees més consultades pels alzirenys i alzirenyes en 2020

La Regidoria de Participació Ciutadana ha fet públiques les dades estadístiques relatives a les consultes rebudes en la Bústia de la Ciutadania durant l’any 2020, entre les quals destaca que les respostes donades per l’Ajuntament d’Alzira han augmentat un 92%.

Com en els últims anys, Serveis Públics i Policia Local són les àrees més consultades. L’àrea de Participació Ciutadana ha incrementat de forma significativa la seua activitat, ja que s’han rebut moltes consultes que s’han atés directament des d’este departament.

Gemma Alós, regidora de Participació Ciutadana, destaca que “la pandèmia ens ha fet canviar la nostra forma de relacionar-nos amb l’administració municipal, donant prioritat a les consultes a través del correu electrònic”. Així mateix, es mostra “molt satisfeta amb el treball dut a terme pel Departament de Participació, que ha aconseguit augmentar de forma molt significativa les respostes donades a la ciutadania”.

Els mesos d’abril i maig, coincidint amb el confinament domiciliari, són els que la Bústia registra més activitat. La temàtica ha variat al llarg dels mesos perquè la ciutadania ha utilitzat esta via per a resoldre dubtes relacionats amb la pandèmia i les mesures restrictives imposades tant en l’àmbit local com autonòmic i nacional.

La Bústia de la Ciutadania continua disponible a la web de l’Ajuntament d’Alzira per a rebre preguntes, queixes o suggeriments dirigits a qualsevol departament municipal.

