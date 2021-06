Serveis Urbans d’Alzira presenta l’estat de comptes del programa de manteniment dels centres educatius

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira té establit un nombre de centres educatius en els quals realitza tasques de conservació i manteniment, ja que la part corresponent a inversions depén directament de la Conselleria.

Dels centres alzirenys assignats a la Regidoria de Serveis Urbans per a la realització de les tasques de manteniment de les instal·lacions, hi ha alguns amb quaranta, cinquanta, seixanta i, fins i tot, amb més de setanta anys d’antiguitat, cosa que fa necessària una contínua intervenció per tal de mantindre’ls en condicions òptimes per al seu ús.

Hui s’ha celebrat una reunió en l’Ajuntament d’Alzira en la qual han estat presents els directors i les directores dels centres educatius. L’objectiu d’esta ha sigut informar, per part del regidor encarregat de l’Àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual, del programa de treball que s’ha realitzat al llarg del present curs escolar en cadascuna de les instal·lacions educatives, així com detallar les actuacions previstes de cara a l’inici del pròxim curs escolar.

Els i les representants dels centres educatius han aportat les seues necessitats, de les quals s’ha pres nota per tal d’estudiar si és factible incloure-les al llistat de futures intervencions de conservació i manteniment en els col·legis alzirenys.

«L’objectiu de la Regidoria és realitzar les tasques d’actuació de manteniment necessàries per a un correcte funcionament dels centres docents, encara que l’elevada antiguitat d’alguns d’ells, com és el cas del García Lorca, de 1950, el Vicente Blasco Ibáñez, de 1955, o l’Escola d’Adults Enric Valor, de 1965, incrementen les tasques que cal realitzar per a possibilitar una correcta conservació agreujada per la quantitat d’anys amb què compten», segons el regidor.

No obstant això, la finalitat de la Regidoria és la de seguir endavant atenent totes les necessitats que traslladen els centres educatius d’educació infantil, primària i especial de la nostra ciutat.