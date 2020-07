Servicis Socials adjudica per 1,7 milions el Centre de Dia de la Fonteta a València

Connect on Linked in

La regidoria de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, dirigida per Isabel Lozano, ha adjudicat per 1.751.477,09 euros a la mercantil POVINET SCV la gestió de el Centre de Dia de la Font de Sant Lluís, destinat a persones amb discapacitat intel•lectual. Es tracta del centre ubicat al carrer Pintor Gassent i es contracta per a tres anys amb la possibilitat de dos més en altres tantes pròrrogues.



L’adjudicació suposa la posada en marxa d’un servici d’atenció integral “a fi de millorar i mantindre el millor nivell possible d’autonomia personal i donar suport a les families i cuidadors”. En particular, cobreix les necessitats d’assessorament, prevenció, rehabilitació, orientació i per a la promoció de l’autonomia, habilitació i atenció assistencial o personal. L’oferta inclou servicis com fisioteràpia, animació, transport, menjador i el manteniment de centre.



Entre les condicions que ha de complir l’empresa serà la presència d’una persona amb discapacitat intel•lectual igual o superior a el 33 per cent per a exercir les tasques d’auxiliar de serveis auxiliars i domèstic. El centre és capaç d’atendre 35 persones.



“El treball que es realitza en estos centres és indispensable i molt necessari. Es tracta d’una ajuda importantíssima per als pares i mares amb fills amb distintes capacitats que, així, poden dedicar un temps durant el dia altres obligacions i tasques necessàries. Este recurs municipal proporciona atenció assistencial i tractament integral a este col•lectiu per tal d’evitar l’internament, al temps que dona suport psicosocial i orientació familiar”, ha dit la regidora Lozano.



Vaga al març de 2012



Lozano ha recordat que este centre va protagonitzar, fa dos mandats, concretament al març de 2012, una vaga i una protesta davant l’Ajuntament pels impagaments a l’aleshores equip de govern del Partit Popular.