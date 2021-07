Servicis Socials comença la vacunació de les persones sense llar de València

Print This Post

Isabel Lozano: “es tracta d’un col·lectiu que té moltes dificultats per a ser identificat i convidat al procés de vacunació enfront de la Covid-19 “

L’Ajuntament de València començarà demà la vacunació de les persones sense llar de València, un col·lectiu, que tal com ha indicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, “té moltes dificultats, per a ser identificat i convidat al procés de vacunació enfront de la Covid-19 “. La regidora ha assenyalat que “seran vacunades les persones que están en situació de carrer, però també aquelles que están en algún recurs d’allotjament -municipal i també d’entitats socials- així com també totes les persones que viuen en algún assentament dels exteriors de la ciutat de València”.

Concretament les vacunacions seran demà dia 15 i el dia 22 per la vesprada, jornades en les que es procedirà a la vacunació al Centre d’Atenció als Immigrants (CAI) de l’Ajuntament de València a totes les persones sense llar, derivades dels pisos municipals amb persones del col·lectiu de l’alberg municipal “El Carme”, dels assentaments, dels recursos d’allotjament depenents del CAI, de la Creu Roja i Médicos del Mundo, així com de Casa Caridad i Sant Joan de Déu.

Una de les vacunes disponibles en este moment és la de Janssen, que està indicada segons l’estratègia de vacunació del Sistema Nacional de Salut en este col·lectiu. Esta vacuna només requerix una dosi, per la qual que la seua utilització té importants avantatges des del punt de vista de viabilitat i eficiència dels recursos sanitaris per a certs col·lectius difícils de captar i vacunar.

Isabel Lozano ha dit que “a València no ens oblidem de ningú i per això hem coordinat este dispositiu amb la Conselleria de Sanitat Universal i amb la regidoria de Migració de l’Ajuntament de València, per donar cobertura a tot el col·lectiu de persones sense sostre pel que fa a la vacuna i la seua immunització contra el virus”.

Per la seua part la responsable de Cooperació a al Desenvolupament, Maite Ibáñez, de la qual depèn el Centre d’Atenció a les persones immigrants on s’ha dut a terme esta actuació, ha felicitat els i les professionals que ha organitzat la vacunació i ha posat l’accent en la necessitat d’acostar a les persones sense llar a el sistema de salut”. Així ha assenyalat que la col·laboració entre administracions i àrees municipals és “fonamental perquè es puguen habilitar espais i opcions perquè les persones es puguen vacunar”.