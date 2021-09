Servicis Socials subvenciona amb 61.000 euros un programa d’intervenció comunitària amb menors a La Punta

Connect on Linked in

La regidora de servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha signat un conveni amb l’associació Arca de Noé per al desenvolupament, durant 2021, d’un programa d’intervenció comunitària amb menors a la Punta per un import de 61.000 euros. Lozano ha afirmat que, amb este acord, “es pretén millorar la vida de les persones que no tenen tantes oportunitats en la vida, perquè hi ha moltes famílies a la ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat”.

El projecte es dirigeix a xiquets, xiquetes i adolescents amb l’oferta d’activitats de suport educatiu, oci, temps lliure, i també a les seues famílies amb accions d’acompanyament, seguiment, formació, suport social i assessorament jurídic. El programa preveu evitar que l’exclusió es transmeta generacionalment amb intervencions enfocades a canvis en les competències personals, socials i estructurals.

“El que volem és trencar esta transmissió de la pobresa i de la vulnerabilitat a les següents generacions, és a dir, que pretenem millorar l’ascensor social dels xiquets, xiquetes i adolescents al barri de la Punta”, ha dit Lozano. La regidora ha afirmat que “el conveni que signem hui s’emmarca en les competències de l’Ajuntament en matèria d’atenció a la infància en risc i a les famílies vulnerables, així com de l’obligació de les administracions públiques de fomentar la iniciativa social mitjançant la concessió de subvencions i de programes que es dirigeixen als grups de població vulnerables”.