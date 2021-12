S’estreu el primer dels cinc contenidors de la gasolinera de Lluís Suñer d’Alzira

Connect on Linked in

El ritm de desmantellament de la gasolinera de l’avinguda Lluís Suñer continua endavant. Hui s’ha extret el primer des cinc tancs de combustible amb que comptava l’estació de servici.

En successius dies es continuarà amb el picat del formigó de pista existent en cota zero, amb la retirada de les runes generades després del pertinent control i seguiment mediambiental. Els treballs següents se centraran en l’extracció dels quatre tancs restants que encara estan enterrats per tal de donar passos endavant en la transformació del terrenys que durant dècades ha ocupat l’estació de servici en una nova zona verda per a la ciutat d’Alzira.

El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual, s’ha mostrat satisfet per la cadència en la que s’estan duent endavant els treballs per tal de desmantellar tots i cada un dels elements que conformaven la gasolinera. «Una vegada finalitzada l’extracció dels tancs se continuarà amb les tasques de descontaminació per a poder passar al projecte d’idees per tal d’urbanitzar els terrenys en els que ara s’està treballant», ha manifestat el regidor.