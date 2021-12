Connect on Linked in

Set ajuntaments de l’Horta Nord tracten les al·legacions al traçat

Ahir, a Meliana, set ajuntaments de l’Horta Nord de diferent color polític es van reunir per a tractar les al·legacions al traçat ferroviari d’alta velocitat València-Castelló. A més de l’alcalde de Meliana, Josep Riera, hi van estar presents els també alcaldes de Compromís de Foios, Sergi Ruiz, i d’Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt; alcaldes socialistes hi van estar Javier Puchol de Vinalesa i José Vicente Andreu d’Albuixec. En representació de l’Ajuntament de Massalfassar hi van acudir l’alcalde de Ciutadans, Higinio Yuste, i el regidor d’Urbanisme, Carles Fontestad, de Demòcrates. A més, hi va participar la regidora popular d’Urbanisme de l’Ajuntament de Puçol, Elena Camarero. Tots ajuntaments afectats per les diferents alternatives de traçat.

Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “la finalitat era, tot i la dificultat de poder consensuar un únic model d’al·legacions per les afeccions diferents i particulars en cada un dels termes municipals, tractar de fixar un marc comú que puga servir per a donar una imatge de comarca, en la línia del que ha sigut tradicional des de fa vint anys en aquest tema en concret”. Així, es va parlar sobre la necessitat de garantir la protecció de l’horta de València amb el mínim impacte a les zones de major valor agrològic; sobre la necessitat de majors garanties de participació ciutadana en tot el procés administratiu d’aquest projecte o sobre la necessitat que aquesta infraestructura es contemple dins d’un pla estratègic de passatgers i mercaderies per a tota l’àrea metropolitana, especialment pel que fa a les rodalies.

Cinc dels ajuntaments (Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Albuixec i Massalfassar) són del grup que van presentar al Ministeri l’estudi encarregat a la Universitat Politècnica de València de traçat alternatiu que transcorreria paral·lel al by-pass (A7) passant per l’aeroport de Manises, per això l’edil de Meliana insisteix: “no hem vist gens raonable el tractament que el Ministeri ha donat a la proposta que vam presentar els ajuntaments de l’Horta Nord ni veiem suficientment justificades les raons per a desestimar-la. I, així, entenem que s’hauria d’estudiar i justificar al mateix nivell que els altres traçats presentats”. També es va parlar de la possibilitat d’incloure en les al·legacions aspectes com ara el context actual d’emergència climàtica i canvi climàtic; el qüestionament del sistema d’avaluació de les diferents alternatives, totalment arbitrari; o la valoració dels costos.

Es va acordar remetre el document a la resta d’ajuntamentrs de la comarca perquè pogueren incloure aquells apartats que consideren assumibles i de consens.