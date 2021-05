Set alumnes de l’IES Almussafes participen en l’Erasmus+

Connect on Linked in

Els estudiants de cicles formatius estan realitzant les seues pràctiques formatives en cinc països

Aquest curs 2020-2021, per cinqué any consecutiu, alumnat de l’IES Almussafes està realitzant part de les seves pràctiques formatives a un país europeu dins del programa Erasmus+. Es tracta de cinc estudiants del Cicle de Gestió Administrativa i 2 estudiants del Cicle de Manteniment Electromecànic. Les destinacions d’aquest any, països en els quals el grup participarà en el programa durant un mes, són Ancona (Itàlia), Pesaro (Itàlia), Malta, Berlín i Irlanda.

L’IES Almussafes demostra, un any més, la seua implicació en el creixement formatiu complet del l’alumnat i aposta per una formació integral, que passa tan pel foment de la Formació Professional Dual en un règim d’alternança on l’alumnat combina la formació en el centre amb la formació en l’empresa, com amb la seua participació en programes consolidats, com Dualiza Bankia i projectes europeus. En estos últims, el grup d’estudiants seleccionat té la possibilitat de realitzar pràctiques de la seua especialitat en empreses europees, una experiència que els aporta coneixements de primera mà de la realitat d’altres països, a més d’enriquir la seua formació professional.

L’institut forma part d’un Consorci coordinat pel Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de País Valencià (STEPV) i l’Escola Sindical de Formació Melchior Botella (ESFMB) i integrat per instituts de tota la Comunitat Valenciana.

Aquest curs escolar 2020-2021, el consorci porta a terme dos projectes: «BUSINESS AND INCLUSIVE TRAINING, OUR FUTURE OF VET IN EUROPE» i «NEW VET SKILLS FOR BETTER EMPLOYMENT IN EUROPE», mobilitzant alumnat de tota la Comunitat per a realitzar una estada de 30 dies.

Amb aquest programa, els i les estudiants poden expandir i millorar la qualitat de les seues pràctiques, augmentar la seua autonomia i incrementar la seua ocupabilitat, amb el consegüent creixement del seu currículum a nivell professional i formatiu.