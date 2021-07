Set escultures en acer i coure, de gran dimensions, arriben al passeig de l’Albereda de València

Connect on Linked in

Glòria Tello: “Des de l’Ajuntament de València facilitem als artistes exposar a València obres d’interés per a la ciutadania que enriqueixen l’espai públic de la ciutat”

L’Albereda acull, des de hui i fins al 20 de setembre, una exposició de l’artista Juan Méjica. Esta mostra, que ha sigut coordinada per la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, compta amb set escultures d’acer i coure, de grans dimensions, que han sigut distribuïdes des del Pont del Real al Pont de la Mar.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha visitat este matí esta exposició de la mà del seu creador, Juan Méjica, “un autor polígraf, ja que els seus camps de coneiximents abasten àrees molt diverses, com ara la història, l’urbanisme, el dret i, per descomptat, l’art”, i ha destacat que “l’Ajuntament facilita als artistes exposar a València obres d’interés per a la ciutadania que enriqueixen l’espai públic de la ciutat”.

“Dins del particular univers creatiu d’este artista, les obres es mouen entre la figuració (amb representacions, per exemple, d’un cavall, un bou, un vaixell o un arbre) i l’abstracció, però sempre amb una gran força expressiva”, ha explicat l’edil, en aclarir que “darrere d’estes escultures hi ha referències al món màgic asturià”. D’ací, per exemple el teix o el cavall, són dos esments simbòlics al món cantàbric que incideix també aspectes lúdics i emocionals.

Glòria Tello ha recordat que este artista ha realitzat múltiples exposicions individuals i col·lectives a Espanya i a l’estranger, i ha executat diversos murals, escultures i conjunts escultòrics de grans dimensions per a diversos llocs públics, “en els quals ha sigut habitual contemplar a la xicalla fent seues les escultures i jugar al voltant d’elles”.

Sobre estes escultures, ha explicat que estan construïdes amb xapa metàl·lica d’un centímetre de gruix, tallada, plegada i muntada sobre una estructura interior a manera d’esquelet. L’interior de la base està farcit amb formigó per proporcionar-li estabilitat al conjunt, la qual cosa les fa resistents als embats del vent o a possibles empenys per acció vandàlica.

Glòria Tello: “Desde el Ayuntamiento de València facilitamos a los artistas exponer en València obras de interés para la ciudadanía que enriquecen el espacio público de la ciudad”