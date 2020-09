Set joves inicien la seua experiència laboral a l’Ajuntament de Quart de Poblet

Print This Post

Durant quatre mesos realitzaran pràctiques formatives remunerades en el marc del programa Pràctiques per a Joves



L’Ajuntament de Quart de Poblet ha donat hui la benvinguda als i les set joves que durant els quatre pròxims mesos realitzaran les seues pràctiques formatives remunerades en la institució. Es tracta del segon torn d’incorporacions d’aquesta edició, ja que al març ja van començar les pràctiques altres 14 estudiants i titulats.



La duració de les beques, que formen part del programa Pràctiques per a Joves, serà de quatre mesos i, en molts casos, es tractarà del seu primer contacte amb el món laboral.



Així, els i les joves podran gaudir d’aquesta experiència professional, sempre sota la tutorització del personal tècnic de l’Ajuntament, en diferents àrees, com a Educació, Mobilitat, Secretaria, Projectes Europeus, Serveis Socials o Policia.



La regidora d’Educació, Consue Campos, encarregada de la recepció de les becàries i becaris, ha animat a gaudir i aprendre d’aquest període de pràctiques, malgrat la complexa situació que s’està vivint a causa de la pandèmia global.



Amb aquest programa formatiu, l’Ajuntament de Quart de Poblet manté la seua labor per la promoció de l’ús dels col·lectius amb majors dificultats en projectes que incentiven la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la no discriminació, el desenvolupament sostenible i la inclusió, com a principis transversals i horitzontals de l’Estratègia Europa 2020.