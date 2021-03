Set ONG rebran 10.000 € d’ajuda al desenvolupament a Carlet

Connect on Linked in

Set organitzacions no governamentals o associacions que treballen en projectes de cooperació internacional rebran 1.428 € cadascuna.

Les entitats beneficiàries són PANES-ADPACE, que destinarà els fons a la construcció d’un col·legi a Vugizo (Burundi), l’entitat Yo lucharé por uno, que millorarà les condicions de salut a famílies amb recursos escassos a Laredo (Perú), l’associació Dahak La Ribera d’ajuda al poble saharià, que destinarà la subvenció a fer cistelles d’alimentació bàsica per a les famílies dels campaments del Sàhara, l’oenegé CIM Burkina, que amb estos diners donarà suport a la formació professional de dones jóvens a Burkina Faso. Per la seua banda, Mans Unides destinarà la subvenció a la millora de l’educació primària i mesures d’higiene per als escolars del departament de Lugazi (Uganda), l’entitat Biblioteca Solidària destinarà l’ajuda a Carabaillo (Perú) i les Germanes de la Doctrina Cristiana col·laboraran amb esta subvenció al suport nutricional, emocional i psicològic a persones en risc social a Callao (Perú).

En total són 7 projectes d’associacions i entitats que treballen en altres països i que fan actuacions o tenen representació a Carlet les quals canalitzaran la partida de 10.000 euros que cada any destina l’Ajuntament de Carlet a la cooperació internacional. La regidora de Benestar Social, Lola Navarro, destaca “la implicació solidària d’estos col·lectius en els quals hi ha carletins i carletines que any rere any continuen treballant per les situacions d’emergència social en altres països i el consistori està i estarà al seu costat per a donar-los suport».