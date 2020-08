Set piscines municipals de València es troben obertes al públic «amb totes les mesures de seguretat»

Print This Post

La regidora Pilar Bernabé ha visitat hui la Piscina de Natzaret i les de Benicalap

«Les piscines municipals obertes perquè la ciutadania puga gaudir del bany a l’aire lliure estan preparades amb tots els protocols de seguretat per previndre l’expansió del coronavirus». Es tracten, tal com ha afirmat hui la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, «d’unes instal·lacions que compleixen amb tota la normativa i protocols de salut i prevenció».



La regidora Pilar Bernabé ha visitat hui la Piscina de Natzaret. Seguidament, s’ha acostat fins a les de Benicalap, dos de les set instal·lacions públiques que enguany presten l’esmentat servici de bany a l’aire lliure. En recórrer estes piscines municipals, «amb normes i horaris d’ús restringits per seguretat davant la pandèmia del coronovarius», la regidora ha animat la ciutadania perquè, tal com diu la campanya impulsada per la Fundació Esportiva Municipal (FDM) «se submergisca en les nostres piscines».



Pilar Bernabé, que ha recordat que també estan obertes les piscines del Parc de l’Oest, El Palmar, Benimaclet, Castellar-L’Oliveral i L’Hípica, ha ressaltat que durant este estiu estes instal·lacions funcionen amb normes concretes. Així per exemple, en l’entrada i l’eixida de la instal·lació s’ha de seguir el circuit o recorregut preestablit, i és obligatori l’ús de màscara en els desplaçaments dins de la instal·lació (en el cas que no es puga mantindre la distància de seguretat).



Amb tot, la regidora ha animat la ciutadania «perquè gaudisca d’estes i altres instal·lacions esportives que formen part de l’oferta lúdica de l’Ajuntament».