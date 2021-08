Setmana clau per a les Falles i les actuals restriccions

Print This Post

Poc feia previndre que un mes d’agost seria tant clau per a la informació, ja que per estes dates i coincident amb el període vacacional, la desconnexió política era total però, la pandèmia també ha canviat este tema.

El Consell decidirà esta mateixa setmana com serà l’entramat bàsic en la qual els valencians i valencianes acabaran l’estiu i amb el qual començaran setembre, qui sap si també marcant el destí de les Falles. Toc de queda en 77 municipis, oci nocturn tancat o limitació de reunions socials són tres de les mesures que estan ara en vigor i que vencen dilluns que ve.

Estes són algunes de les mesures que es revisaran per part de la Mesa Interdepartamental del govern autonòmic i encara hi ha molts dubtes de si serà per a reduir-les o reforçar-les.

Del que no estan tan segurs des de la Generalitat és que de la reunió vaja a eixir un protocol definit que regule les festes falleres. I això que quan la Interdepartamental es reunisca faltaran poc menys de dos setmanes i mitja perquè les tan rares Falles tiren a rodar amb totes les limitacions que facen falten.

Per tant, aventurar-se a dir què passarà el 2 de setembre és precipitat i incert.