Setmana de la Dona a l’Alcúdia

La inauguració del Mural per la Igualtat, una marxa urbana i un homenatge a totes les dones que han sigut músiques de la Filharmònica Alcudiana, son alguns dels actes programats al voltant del 8M.

Del 2 al 13 de març se succeiran les celebracions al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona treballadora. La nova regidora d’Igualtat, Maria José Retamino, ha posat molt d’interés a arribar a diferents col·lectius cívics i culturals i a les dones de totes les edats, amb una programació que avarca des d’activitats enfocades a la promoció de la igualtat i l’empoderament de les joves estudiants, a través de tallers interactius, fins a un Sopar Homenatge a les Músiques de la Filharmònica Alcudiana, tant les actuals com les pioneres, que començaren tímidament a la banda fa uns 35 anys. En total, en son 120 dones, que rebran un diploma d’agraïment per part de l’Ajuntament en una vetllada que també tindrà -com no- animació musical.

Altra novetat d’enguany serà la inauguració del Mural de la Igualtat, el dia 7, a l’exterior de la Biblioteca, on DeihGrafittis serà l’encarregat de fer el primer dels dibuixos, en relació a la Dona treballadora. El Mural anirà completant-se amb diferents dibuixos relatius a la igualtat en tots els àmbits de la vida, al llarg de l’any.

A més, se celebraran els actes que ja tenen tradició en la setmana de la Dona, com ara la Marxa per la Igualtat, organitzada per Tiryus i l’Alcúdia Camina el dimecres 4, a l’Avinguda Antoni Almela a les 4 de la vesprada, que recorrerà el poble posant llaços morats als arbres i als elements de mobiliari urbà que troben al llarg del recorregut, i l’Esmorzar de la Dona, organitzat per les Dones Progressistes de l’Alcúdia, que dissabte 7 de matí reunirà més de 400 persones a la plaça Tirant lo Blanc.

Pel que fa a les noves activitats, divendres 6 de matí els voltants del Mercat Municipal acolliran un photocall, de 10 del matí a 1 del migdia, per a que tot el món puga fer-se fotos per la igualtat. Eixa nit, a les 10, a la Casa de la Cultura es projectarà “Els dies que vindran”, una pel·lícula que ens conta la maternitat des d’un punt de vista intimista i real, ja que es gravà durant els nou mesos de gestació de la seua protagonista.

Per al 8 de març, dia de la dona, una trobada de boixets omplirà la carpa de la falla Tirant lo Blanc de matí, i de vesprada un autobús gratuït eixirà des del Mercat per a que qui vulga puga apropar-se a València a participar a la concentració per la Igualtat.