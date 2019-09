Setmana pel Clima: Vaga, Tancament i Concentracions a La Ribera.

Connect on Linked in

Enguany juny i juliol foren els mesos més calorosos de la seua sèrie meteorològica mundial, hem patit vàries ones de calor, les noves plagues han augmentat perillosament, el Xúquer malviu en sequera crònica, malgrat les plogudes torrencials, etc. etc.

I estem en emergència climàtica, perquè si es desgela l’Àrtic i la tundra augmentarà l’absorció de radiació solar, per l’enfosquiment de la superfície oceànica i per l’alliberament de metà (molt més absorbent que el CO2), de manera que entraríem en una fase més accelerada i probablement sense retorn. Sols queden uns 10 anys per canviar i evitar-ho…

Perquè la causa som nosaltres i solucions hi ha, el problema és que xoquen amb aquest sistema, que creix com un càncer, devorant-ho tot. Hem d’actuar ja, sobretot els joves, que sou els que menys culpa teniu i els que més aneu a patir-ho tot, perquè sou la gent del segle XXI, el segle de l’emergència climàtica.

Per això, aquesta setmana hi ha convocades nombroses accions per defensar el clima i la vida (1.000.000 d’espècies en perill), com la Vaga Mundial pel Clima el 27-S per conscienciar la gent i pressionar governs i empreses perquè es deixen de parauleria barata i facen ja mobilitat sostenible, estalvi i energia solar, pla forestal, ecologització industrial, agricultura i jardineria ecològiques, 4R, reducció consum de carn, eliminar plàstics d’un sol ús, … I molta Educació Ambiental.

Esperem facen la Vaga Mundial pel Clima milions de joves per tot el món, igual com les movilitacions de la setmana passada. Està convocada a Espanya pel Sindicat d’Estudiants i la recolzem més de 300 organitzacions, entre elles la Coordinadora per la Defensa de la Natura de la Ribera, Xúquer Viu i La Ribera en bici-Ecologistes en Acció.



Suma’t i defensa el clima, per tu i pels teus fills, nets, …!



Accions a La Ribera:

El dimecres 25-S, a les 19h, farem una xerrada-col·loqui amb diapos sobre l’Emergència Climàtica a Benicull.



27-S Vaga Mundial pel Clima. S’invita a ONG a tancar eixe dia també.



El 27-S, Vaga Mundial pel Clima, farem una concentració a les portes de l’Ajt. d’Alzira, 12h, convocada per Xúquer Viu, Grup de Debat per la igualtat, Unió per les Pensions i La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció.



I a Sueca també faran una concentració les companyes el 27-S.