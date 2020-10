Print This Post

Les partides es disputaran el dijous 8 d’octubre i el dissabte 10 d’octubre al Trinquet Pelayo

L’inici del mes d’octubre ens porta la Setmana Universitària de Pilota Valenciana al Trinquet de Pelayo. Com cada any, la Universitat de València té el seu espai a la catedral de la pilota.

La Setmana Universitària constarà de dos partides d’escala i corda, una cita que assegura la presència dels millors pilotaris de la modalitat. La primera serà el dijous 8 d’octubre i enfrontarà Genovés II – Félix contra Giner – Nacho. El dissabte 10 d’octubre la parella Puchol II – A. Gimeno jugarà contra J. Salvador – Javi Hilari. Les dos partides es disputaran a les 18 h, després de la partida de juvenils programada a les 16:30 h.

Un any més, la Universitat de València, amb el suport del Servei d’Esports, aposta per la difusió d’un esport tan arrelat al nostre país. L’entrada és gratuïta per al col·lectiu universitari, que s’ha d’acreditar amb el carnet de la Universitat.